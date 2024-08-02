Madura United Perlu Banyak Evaluasi untuk Liga 1 Usai Gagal di Piala Presiden 2024

MADURA United disebut butuh banyak evaluasi untuk Liga 1 2024-2025 usai gagal di Piala Presiden 2024. Apalagi, mereka berstatus sebagai runner-up musim lalu di Liga 1 2023-2024.

Laskar Sape Kerrab harus puas berada di posisi ketiga Grup B Piala Presiden 2024 dengan tiga poin. Alhasil, mereka gagal melaju ke babak semifinal.

Pelatih Widodo Cahyono Putro mengatakan, sudah mengantongi kelemahan timnya yang harus segera diperbaiki. Ia menilai hal itu sangat wajar karena skuad Madura United baru kembali berlatih kembali dan ada wajah-wajah baru.

"Ya tentunya banyak yang harus kami evaluasi salah satunya kesiapan individu juga,” kata Widodo, dikutip dari laman resmi Piala Presiden, Jumat (2/8/2024).

“Pemain kami, terutama pemain asing baru seminggu bergabung. Kalau yang lokal sudah dua minggu," imbuh eks pelatih Persita Tangerang itu.

Widodo optimistis performa akan meningkat ke depan. Ia minta para pemain jangan berkecil hati gagal di ajang itu karena hanya pramusim saja.