Timnas Indonesia Naik 11 Posisi di Ranking jika Kalahkan Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia siap kalahkan Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

TIM Nasional (Timnas) Indonesia naik 11 posisi di ranking FIFA jika kalahkan Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ya, ranking FIFA skuad Garuda berpotensi melejit jauh andai bisa memaksimalkan dua laga terdekat mereka di dua pertandingan pertama Grup C kualifikasi tersebut.

Seperti yang diketahui, saat ini Timnas Indonesia masih berjuang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Mereka kini sudah mencapai babak ketiga dan berada di Grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China.

Nantinya Timnas Indonesia akan memainkan 10 laga, yang terbagi menjadi lima laga kandang dan lima pertandingan tandang. Pada dua laga awal Grup C nanti, pasukan Shin Tae-yong akan bertamu ke markas Arab Saudi (5 September 2024) dan menjamu Australia (10 September 2024) di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Tentunya kemenangan menjadi hal wajib jika ingin Timnas Indonesia menjaga kans lolos langsung ke Piala Dunia 2026 via dua tim teratas di Grup C tersebut. Selain bisa menjaga kans untuk lolos ke Piala Dunia 2026, kemenangan atas Arab Saudi dan Australia bisa memperbaiki posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA.

Saat ini, Garuda bertengger di peringkat 133 pada ranking FIFA. Berdasarkan laporan dari fooball.ranking.com, kemenangan atas Arab Saudi akan memberikan Timnas Indonesia tambahan poin 19,38 angka.

Lalu jika selanjutnya Timnas Indonesia juga berhasil menumbangkan Australia, maka Justin Hubner dan kawan-kawan akan diganjar tambahan 21,38 poin lagi. Jadi, total dari kemenangan atas Arab Saudi dan Australia akan memberikan Timnas Indonesia tambahan 40,76 poin.