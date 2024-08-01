Pemain Asing Persib Bandung Tyronne del Pino Bandingkan Liga Indonesia dengan Thailand

BANDUNG – Pemain asing Persib Bandung, Tyronne del Pino, membandingkan perbedaan kompetisi sepakbola di Indonesia dengan Thailand. Hal itu membuatnya harus beradaptasi lagi jelang Liga 1 2024-2025.

Menurut del Pino, Indonesia lebih banyak menerapkan permainan transisi dan sepakbola direct. Kondisi ini tentu berbeda dengan kompetisi Thailand yang dijalaninya musim 2023/2024 dengan Ratchaburi FC.

“Saya ketika bermain di Thailand biasanya memainkan ball possession, lebih menguasai bola. Di sini (Indonesia) berbeda, karena lebih direct. Ini juga jadi tantangan bagi saya untuk beradaptasi dengan gaya bermain seperti ini,” ujar Tyronne di Stadion Sidolig, Bandung, dikutip Kamis (1/8/2024).

Karena itu, playmaker asal Spanyol ini akan bekerja lebih keras untuk bisa menyesuaikan permainan khususnya yang diinginkan Persib Bandung. Ia akan memulai dari latihan fisik karena belum lama berlatih dengan skuad Bojan Hodak.

“Saya harus melakukan persiapan untuk menghadapi liga, berlatih bersama, melakukan adaptasi dengan tim, mengenal satu sama lain. Itu karena memang sebelumnya saya berada di sini tetapi tidak bisa berlatih bersama akibat cedera,” ungkap del Pino.

“Sekarang saya kembali dan mulai membangun chemistry dengan rekan satu tim. Ini penting untuk laga pertama di liga dan juga sisa musim ini,” tegas pria asal Spanyol itu.