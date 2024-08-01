Hasil Liverpool vs Arsenal di Uji Coba Pramusim: The Reds Menang 2-1!

PHILADELPHIA – Hasil Liverpool vs Arsenal di uji coba pramusim sudah diketahui. Laga di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat (AS), Kamis (1/8/2024) pagi WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk The Reds.

Gol bagi Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah (13’) dan Fabio Carvalho (34’). Sementara, Arsenal membalas lewat Kai Havertz (40’).

Jalannya Pertandingan

Kendati masih pramusim, duel kompetitif diperlihatkan kedua kesebelasan. Arsenal lebih dominan dalam penguasaan bola, sementara Liverpool memilih melancarkan serangan balik kilat.

Hasilnya manis di menit ke-13. Umpan terobosan Harvey Elliott menemukan Salah yang berlari kencang di sisi kiri. Usai memenangi perebutan bola, pemain asal Mesir itu menyepaknya masuk ke gawang Karl Hein.

Usai gol itu, Arsenal sedikit terhentak. Alhasil, Liverpool memanfaatkan kondisi untuk mencetak gol kedua. Kali ini, operan cungkil Elliott di depan kotak penalti sukses diselesaikan Carvalho pada menit ke-34.

Tak mau terus tertinggal, Arsenal pun keluar menyerang. Upaya mereka baru berbuah di menit ke-40 lewat Havertz. Skor 2-1 untuk Liverpool bertahan hingga rehat.