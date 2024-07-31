Arema FC Pakai Stadion Soepriadi Blitar, Siap Berbagi dengan 2 Tim Liga 2

MALANG – Arema FC harus berbagi homebase dengan dua tim Liga 2 jika menggunakan Stadion Soepriadi, Kota Blitar, untuk mengarungi musim 2024-2025. Kepastian Arema memakai stadion itu sendiri terjadi usai Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar memberi lampu hijau atau restu untuk Arema FC berkandang.

General Manajer Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi, mengungkapkan, selain Arema FC, Stadion Soepriadi juga akan digunakan Deltras Sidoarjo dan RANS Nusantara FC. Kedua tim yang mengaruhi Liga 2 musim depan itu akan menggunakan stadion yang berlokasi di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar tersebut.

"Kita tidak ada masalah kalau memang harus berbagi, karena memang beberapa stadion di beberapa daerah yang dipakai Liga 1 dan 2 masih dalam renovasi. Tujuan utamanya kan dalam dialog sebelumnya, yakni menambah upgrade stadion Blitas untuk layak di Liga 1," ucap Yusrinal Fitriandi, saat dikonfirmasi pada Senin 29 Juli 2024.

Pihak Arema FC juga sudah mempresentasikan skema penjualan tiket ke para suporter Aremania yang datang. Skema itu melalui sistem pembelian tiket online.

Apalagi, saat ini, Presidium Aremania tengah melakukan pendataan kepada para suporter. Hal itu dilakukan guna memudahkan identifikasi setiap orang yang masuk ke stadion.

"Kita juga akan memakai tiket online dengan mengidentifikasi setiap suporter yang membeli tiket kita, kita sudah melakukan komunikasi dengan pihak presidium supporter terkait ini," ucap Yusrinal.

Sementara itu, Manajer Bisnis Arema FC, Munif Bagaskara, menyatakan dari kapasitas, total Stadion Soepriadi mencapai 12 ribuan penonton. Tetapi, pihaknya hanya boleh menjual 75 persen tiket.

Para penonton nantinya menempati sistem kursi single sheat. Dengan begitu, akan ada perombakan kecil-kecilan dari tribun penonton di Stadion Soepriadi.

"Kapasitasnya 12 ribuan. Tapi kita boleh 75 persen dengan suporter. (Perbaikan) Lapangannya mereka, kita sebagai penyewa kita cuma kasih advice masukan saja, bahwa A, B, C-nya seperti apa," kata Munif kembali.