LIGA INDONESIA

Tatap Liga 1 2024-2025, Carlos Pena Bakal Diskusi dengan Manajemen Persija Jakarta soal Kemungkinan Rekrut Pemain Asing Baru

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |02:12 WIB
Tatap Liga 1 2024-2025, Carlos Pena Bakal Diskusi dengan Manajemen Persija Jakarta soal Kemungkinan Rekrut Pemain Asing Baru
Carlos Pena kini jadi pelatih Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PELATIH Persija Jakarta, Carlos Pena, membicarakan peluang mendatangkan pemain asing baru jelang Liga 1 2024-2025. Dia pun ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan manajemen Persija Jakarta guna membicarakan hal tersebut.

Diketahui, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- bisa dibilang tidak terlalu aktif di bursa transfer jelang Liga 1 musim depan. Tim kebanggaan Jakmania itu mengandalkan mayoritas pemain yang ada pada musim lalu.

Bahkan, Persija hanya mendatangkan satu pemain saja, yakni gelandang asal Spanyol, Ramon Bueno. Kabarnya, Bueno menjadi satu-satunya rekrutan asing mereka untuk mengarungi musim depan.

Persija Jakarta

Kendati tidak mengalami perombakan besar dalam skuadnya, Persija sukses menembus babak semifinal Piala Presiden 2024. Macan Kemayoran melaju ke babak tersebut dengan status runner-up Grup B dengan mengemas empat angka.

Meski demikian, Persija juga belum terlalu kuat. Sebab, gawang mereka selalu kebobolan dari tiga pertandingan fase grup Piala Presiden 2024. Tentunya timbul pertanyaan, apakah Pena tertarik untuk mendatangkan pemain tambahan.

Halaman:
1 2
      
