Persib Bandung Tersingkir Lebih Cepat di Piala Presiden 2024, Marc Klok Justru Senang

BANDUNG – Bintang Persib Bandung, Marck Klok tak merasa terlalu kecewa timnya tersingkir lebih cepat dari ajang Piala Presiden 2024. Klok justru merasa senang karena dengan gugur lebih cepat, Persib bisa mematangkan chemistry dan strategi untuk menghadapi Liga 1 2024-2025.

Ya, Persib dipastikan gagal ke semifinal Piala Presiden 2024. Tim berjuluk Maung Bandung itu tersingkir lebih cepat karena gagal menguasai posisi dua besar di Grup A turnamen tersebut.

Tersingkirnya Persib dari turnamen pramusim tersebut memang memberikan kerugian soal uang. Gelandang naturalisasi asal Belanda ini tak menampik setiap tim mendapatkan bayaran alias match fee di setiap pertandingan yang dijalani.

Menurut kabar, tim yang menang di Piala Presiden 2024 akan mendapatkan Rp 350 juta. Lalu jika imbang Rp 250 juta dan kalah Rp 150 juta.

Jelas dari harga tersebut Persib kehilangan mendapatkan tambahan dana karena sudah tersingkir dari Piala Presiden 2024. Namun, Klok tetap senang karena kini Persib memiliki waktu untuk bisa fokus memperbaiki diri jelang Liga 1 2024-2025 bergulir.

“Tapi ada hal positif (Persib tersingkir di Piala Presiden 2024), jadi kita bisa fokus menyiapkan strategi dan membangun chemistry,” kata Marc Klok di Stadion Sidolig, Bandung, Selasa (30/7/2024).