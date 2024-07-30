Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Tersingkir Lebih Cepat di Piala Presiden 2024, Marc Klok Justru Senang

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |06:00 WIB
Persib Bandung Tersingkir Lebih Cepat di Piala Presiden 2024, Marc Klok Justru Senang
Pemain Persib Bandung, Marc Klok. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Bintang Persib Bandung, Marck Klok tak merasa terlalu kecewa timnya tersingkir lebih cepat dari ajang Piala Presiden 2024. Klok justru merasa senang karena dengan gugur lebih cepat, Persib bisa mematangkan chemistry dan strategi untuk menghadapi Liga 1 2024-2025.

Ya, Persib dipastikan gagal ke semifinal Piala Presiden 2024. Tim berjuluk Maung Bandung itu tersingkir lebih cepat karena gagal menguasai posisi dua besar di Grup A turnamen tersebut.

Tersingkirnya Persib dari turnamen pramusim tersebut memang memberikan kerugian soal uang. Gelandang naturalisasi asal Belanda ini tak menampik setiap tim mendapatkan bayaran alias match fee di setiap pertandingan yang dijalani.

Menurut kabar, tim yang menang di Piala Presiden 2024 akan mendapatkan Rp 350 juta. Lalu jika imbang Rp 250 juta dan kalah Rp 150 juta.

Jelas dari harga tersebut Persib kehilangan mendapatkan tambahan dana karena sudah tersingkir dari Piala Presiden 2024. Namun, Klok tetap senang karena kini Persib memiliki waktu untuk bisa fokus memperbaiki diri jelang Liga 1 2024-2025 bergulir.

Marc Klok

“Tapi ada hal positif (Persib tersingkir di Piala Presiden 2024), jadi kita bisa fokus menyiapkan strategi dan membangun chemistry,” kata Marc Klok di Stadion Sidolig, Bandung, Selasa (30/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/11/1641011/laga-timnas-indonesia-u22-di-fifa-matchday-november-tak-pengaruhi-ranking-fifa-jus.webp
Laga Timnas Indonesia U-22 di FIFA Matchday November Tak Pengaruhi Ranking FIFA
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/07/pelatih_barcelona_hansi_flick_foto_uefa.jpg
Hansi Flick Dipecat Barcelona usai Ditahan Club Brugge? Begini Faktanya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement