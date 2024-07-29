Temui Gianni Infantino di Kantor FIFA, Ini Kata Menpora Dito

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, berkunjung ke kantor Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) yang berada di Paris, Prancis. Dalam kunjungan tersebut, Menpora Dito menyempatkan diri untuk bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino.

Momen tersebut diunggah oleh Dito di Instagram-nya, @ditoariotedjo, pada Senin (29/7/2024). Dia memamerkan fotonya dengan Infantino.

Tak sendirian, menteri termuda di Indonesia tersebut juga ditemani oleh Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dan Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dari situ terlihat, mereka diajak berkeliling kantor FIFA oleh Infantino.

“Setelah President FIFA gianni infantino berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu, kali ini kami bersama Bapak @prabowo membalas kunjungan beliau ke kantor FIFA di Paris. Terima kasih kepada FIFA yang selalu mendukung kemajuan sepakbola tanah air,” tulis Dito dalam keterangan fotonya.

“Semoga melalui pertemuan ini, Indonesia dan FIFA dapat terus memperkuat kerjasama dalam meningkatkan pembinaan talenta muda Indonesia serta membuka potensi penyelenggaraan event-event bersama FIFA di masa depan,” tambahnya.

Ya, Infantino memang sebelumnya sudah lebih dulu berkunjung ke Indonesia, tepatnya pada November 2023 lalu. Dalam kesempatan itu dia turut mengadakan rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas perkembangan sepakbola Tanah Air.