HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil FC Porto vs Al Nassr di Uji Coba Pramusim 2024-2025: Cristiano Ronaldo Absen, sang Tim Dibantai 0-4!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |06:49 WIB
Hasil FC Porto vs Al Nassr di Uji Coba Pramusim 2024-2025: Cristiano Ronaldo Absen, sang Tim Dibantai 0-4!
Laga FC Porto vs Al Nassr. (Foto: FC Porto)
A
A
A

HASIL FC Porto vs Al Nassr di uji coba pramusim 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Dalam laga itu, Al Nassr yang tak diperkuat Cristiano Ronaldo kalah telak dengan skor 0-4.

Duel FC Porto vs Al Nassr digelar di Estadio Do Dragao, Porto, Senin (29/7/2024) dini hari WIB. Gol-gol FC Porto dicetak oleh Nico Gonzalez (18’ dan 31’), Ivan Jaime (21’), dan Goncalo Borges (P 45+5’).

Cristiano Ronaldo harus absen dalam laga ini. Penyebabnya, dia mendapat jatah libur lebih panjang usai membela Timnas Portugal di Euro 2024.

FC Porto

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

FC Porto tampil trengginas di hadapan pendukungnya di Estadio Do Dragao. Permainan apik mereka pun tampak menyulitkan Al Nassr.

Pada menit ke-18, FC Porto pun berhasil membuka keunggulan. Gol dicetak oleh Nico Gonzalez yang berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari Joao Mario.

FC Porto tampil makin trengginas setelah itu. Terbukti, hanya selang 3 menit kemudian, mereka berhasil menggandakan keunggulannya. Kali ini, Ivan Jaime yang mencatatkan namanya di papan skor.

Tertinggal 0-2, Al Nassr berusaha mengejar. Tetapi, usaha demi usaha dari pasukan Luis Castro itu gagal berbuah manis.

Alih-alih memangkas jarak, gawang Al Nassr justru kebobolan lagi. Kembali, Nico Gonzalez menunjukkan kualitasnya karena bisa mencetak gol tambahan hingga membawa Porto makin unggul 3-0 di menit ke-31.

Jelang akhir laga, Porto mendapat keuntungan besar. Mereka dihadiahi penalti oleh wasit. Goncalo Borges yang maju sebagai eksekutor pun sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Keunggulan Porto 4-0 pun bertahan hingga akhir babak pertama.

