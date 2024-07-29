Mesra saat Juara Euro 2024, Lamine Yamal Kini malah Unfollow sang Kekasih Alex Padilla Buntut Bikin Video Blunder Duduk di Pangkuan Pria Lain

BINTANG muda Barcelona dan Timnas Spanyol, Lamine Yamal, jadi sorotan belakangan ini. Pasalnya, Lamine Yamal kedapatan men-unfollow atau berhenti mengikuti akun Tiktok kekasihnya, yakni Alex Padilla, buntut bikin video blunder dengan duduk di pangkuan pria lain.

Dilansir dari The Sun, Senin (29/7/2024), sebuah video live viral, di mana menunjukkan Alex Padilla tengah duduk di pangkuan pria lain. Momen ini terjadi hanya beberapa pekan usai Euro 2024.

Diketahui, di pentas Euro 2024, Lamine Yamal padahal baru saja mempublikasikan hubungan istimewanya dengan Alex Padilla. Usai membantu Timnas Spanyol meraih gelar, dalam perayaan juara, Lamine Yamal tiba-tiba membawa Alex Padilla ke lapangan.

Kala itu, Lamine Yamal pun terlihat mesra dengan Alex Padilla. Sontak, sosok Alex Padilla langsung jadi sorotan.

Setelah Euro 2024, Lamine Yamal dan Alex Padilla pun dikabarkan berlibur bersama. Mereka terbang ke Milan dan Yunani saat Yamal masih mendapat waktu libur.