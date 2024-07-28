Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Pratama Arhan yang Bikin Lionel Scaloni Jilat Ludah Sendiri di Tahun 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |22:02 WIB
Kisah Pratama Arhan yang Bikin Lionel Scaloni Jilat Ludah Sendiri di Tahun 2023
Pratama Arhan pernah bikin Lionel Scaloni menjilat ludah sendiri (Foto: Okezone/Wikanto Arungbudoyo)
A
A
A

KISAH Pratama Arhan yang bikin Lionel Scaloni jilat ludah sendiri di tahun 2023 menarik untuk diulas. Sebab, sang pemain mampu membuktikan diri di lapangan.

Tepat jelang laga uji coba antara Timnas Indonesia vs Timnas Argentina pada Juni 2023, Scaloni membuat pernyataan mengejutkan. Ia menilai lemparan ke dalam andalan Arhan biasa saja!

Lemparan ke dalam Pratama Arhan di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Sikap serupa dipertahankan Scaloni usai laga yang berkesudahan 2-0 bagi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, 19 Juni 2023, tersebut. Ia lagi-lagi menilai tidak ada yang spesial dari Indonesia.

"Memang kami bermain kompak dan baik, kami bisa bermain bagus (menghalau lemparan Arhan) dan tak ada pemain Indonesia yang spesial bagi saya," ungkap Scaloni dalam konferensi pers usai laga, dikutip Minggu (28/7/2024).

Ungkapan eks pemain Lazio itu cukup mengejutkan. Sebab, lemparan ke dalam Arhan sempat dua kali merepotkan lini pertahanan Argentina sehingga membuat kiper Emiliano Martinez pontang-panting.

Sebuah video di media sosial kemudian memperlihatkan Scaloni nyatanya menjilat ludah sendiri. Ia ternyata diam-diam memperhatikan bagaimana Arhan melakukan lemparan ke dalam yang mematikan.

Halaman:
1 2
      
