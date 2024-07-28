Luncurkan Tim untuk Liga 1 2024-2025, Persebaya Surabaya Uji Coba Lawan Persik Kediri

SURABAYA – Persebaya Surabaya merencanakan laga uji coba melawan Persik Kediri jelang Liga 1 2024-2025. Duel itu sekaligus untuk menandai peluncuran tim memasuki musim baru.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu 4 Agustus 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. Laga ini merupakan permintaan dari pelatih Paul Munster.

Pria asal Irlandia Utara itu mengaku masih membutuhkan laga uji coba melawan tim yang kuat, untuk melihat kualitas timnya. Dua pertandingan sudah diagendakan termasuk melawan Persik.

“Kami ingin melihat bagaimana peningkatan yang tim ini dapatkan. Kami harus melawan tim Liga 1 dan melihat sampai di mana level kami. Setelah itu kami butuh dua game lagi sebelum benar-benar turun ke Liga 1,” ucap Munster, dikutip Minggu (28/7/2024).

Saat ini, tim tengah menggelar pemusatan latihan atau training camp (TC) di Yogyakarta, dengan intensitas tinggi. Munster mengaku timnya sudah siap beruji coba melawan Macan Putih.

"Makanya sekarang kami terus memberi latihan dengan intensitas tinggi. Kami harus adaptasi jelang bergulirnya Liga 1,” pungkasnya.