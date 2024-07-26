Timnas Indonesia Disebut yang Bikin Malaysia Sulit Dominasi Asia Tenggara

KUALA LUMPUR – Direktur Teknik Asosiasi Sepakbola Kuala Lumpur (KLFA), Sulaiman Hussin mengakui Tim Nasional (Timnas) Malaysia saat ini belum berada di level rajanya Asia Tenggara. Sebab menurutnya masih ada negara-negara lain yang membuat Malaysia kesulitan untuk bisa mendominasi di kawasan Asia Tenggara, dan salah satunya Timnas Indonesia.

Tak dapat dipungkiri, Malaysia merupakan salah satu tim sepakbola yang dapat berbicara banyak di kawasan Asia Tenggara. Namun, mereka belum bisa mendominasi bahkan disebut sebagai rajanya sepakbola Asia Tenggara.

Sebab masih banyak negara-negara di kawasan ASEAN yang nyatanya secara level berada di atas Malaysia. Sebut saja seperti Thailand dan Vietnam yang dalam beberapa tahun terakhir dapat menguasai Asia Tenggara.

Kini, kekuatan Timnas Indonesia pun juga mulai bangkit dan dapat menyaingi level Thailand dan Vietnam. Bangkitnya Timnas Indonesia pun membuat Malaysia justru kesulitan untuk menyamai level Vietnam dan Thailand.

“Perjalanan kita untuk menjadi kekuatan besar masih panjang sebab di level Asia Tenggara pun kita masih belum bisa mendominasi. Kami masih belum konsisten bisa mengalahkan Thailand, Vietnam, dan Indonesia,” ungkap Sulaiman Hussin, dilansir dari media Malaysia, Harimau Malaya, Jumat (26/7/2024).

“Anda kami sukses mengalahkan mereka secara konsisten, maka kita bisa melangkah ke level Asia. Jika sudah berada di level Asia, barulah kita bisa memikirkan Piala Dunia,” tambahnya.