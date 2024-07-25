Nenek Jadi Motivasi Terbesar Maarten Paes Ingin Segera Bela Timnas Indonesia

DALLAS – Maarten Paes mengungkapkan motivasi besar di balik keputusannya memilih Timnas Indonesia. Ia mengakui, mendiang neneknya menjadi alasannya ingin segera membela Skuad Garuda.

Maarten saat ini sudah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) setelah disumpah pada 30 April 2024 lalu. Kiper FC Dallas itu tidak ragu untuk memilih Indonesia sebagai pelabuhan kariernya.

Pemain yang dibesarkan di Belanda itu mempunyai darah Indonesia dari sang nenek. Nel Appels-van Heyst yang merupakan nenek dari Ibundanya lahir di Kediri, Jawa Timur, ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda.

Walau sempat membela Timnas Belanda U-21, Maarten memiliki keyakinan tinggi dengan Timnas Indonesia. Motivasi tinggi ini didorong oleh sang nenek yang meninggal pada Februari 2024.

“Tidak ada yang terjadi tanpa alasan, dan saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya (sang nenek). Mereka sudah meminta saya selama tiga tahun dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, waktu yang tepat,” kata Maarten dikutip dari laman resmi Liga Amerika Serikat (MLS), Kamis (25/7/2024).

“Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini (menjadi WNI), dan saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di sana di luar musim,” sambung pemain berusia 26 tahun itu.

“Jadi ya, itu luar biasa dan kemudian satu bulan kemudian, dia meninggal dunia, jadi itu seperti momen yang sempurna,” tambah Maarten.