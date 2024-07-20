Cesc Fabregas Resmi Ditunjuk sebagai Pelatih Como 1907!

PESEPAKBOLA legenda Arsenal, Cesc Fabregas, resmi ditunjuk sebagai pelatih Como 1907. Konfirmasi itu diumumkan Como 1907 di akun Instagram resmi mereka, @comofootball.

“Como 1907 dengan bangga mengumumkan Cesc Fabregas menjadi pelatih kepala tim pria dengan kontrak empat tahun. Penunjukan ini dipilih berdasarkan suksesnya ketika menjabat sebagai pelatih caretaker dan asisten yang berujung promosi kembali ke Serie A,” tulis Como 1907 di akun Instagram resmi mereka.

(Cesc Fabregas resmi ditunjuk sebagai pelatih Como 1907. (Foto: Instagram/@comofootball)

Cesc Fabrgeas yang memiliki saham di Como 1907 ini, diangkat sebagai pelatih caretaker pada 13 November 20123. Penunjukan ini dilakukan setelah manajmene Como 1907 memecat pelatihnya asal Italia, Moreno Longo.

Ketika ditunjuk sebagai pelatih caretaker, Cesc Fabregas berstatus sebagai pelatih kepala di tim Como U-19 dan B. Tercatat Cesc Fabregas memimpin Como 1907 dalam lima laga Serie B dengan rincian tiga menang, satu imbang dan satu kalah.

Setelah satu bulan menjabat sebagai pelatih caretaker, Cesc Fabregas digeser sebagai asisten pelatih. Hal itu diambil Como 1907 setelah mereka menunjuk pelatih asal Wales, Osian Roberts, sebagai pelatih kepala mereka.

Singkatnya, kolaborasi Osian Roberts dan Cesc Fabregas mengantarkan Como 1907 promosi ke Serie A. Berkat prestasi di atas, Osian Roberts dipromosikan sebagai kepala pengembangan tim Como 1907, sedangkan Cesc Fabregas diangkat sebagai pelatih kepala di tim Como 1907.