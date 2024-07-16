5 Negara yang Ranking FIFA-nya Melesat Drastis Kelar Euro 2024, Nomor 1 Timnas Turki Naik 13 Posisi!

Timnas Spanyol naik 5 posisi di ranking FIFA setelah Euro 2024 berakhir. (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 5 negara yang ranking FIFA-nya melesat drastis kelar Euro 2024 akan diulas Okezone. Setelah satu bulan bergulir, Euro 2024 akhirnya menyelesaikan laga pamungkasnya pada Senin, 15 Juli 2024 dini hari WIB.

Timnas Spanyol keluar sebagai juara setelah menang 2-1 atas Timnas Inggris. Setelah Euro 2024 berakhir, para negara peserta akan mengetahui pergeseran posisi mereka di ranking FIFA.

FIFA rencananya akan mengumumkan ranking FIFA terbaru pada Kamis, 18 Juli 2024. Namun, laman football-ranking.com sudah mengetahui bocorannya melalui perhitungan yang mereka lakukan. Lantas, negara mana saja yang mengalami peningkatan posisi kelar Euro 2024?

Beirkut 5 negara yang ranking FIFA-nya melesat drastis kelar Euro 2024:

5. Timnas Swiss (Naik 3 Posisi)





Keberhasilan lolos ke Perempatfinal Euro 2024 membuat skuad asuhan Murat Yakin ini naik tiga posisi di ranking FIFA, tepatnya dari peringkat 19 ke 16 dunia.

Meski begitu, posisi 16 dunia bukanlah pencapaian terbaik La Nati -julukan Swiss. Pada Agustus 1993, Swiss pernah menempati peringkat tiga dunia.

4. Timnas Jerman (Naik 3 Posisi)





Tuan rumah Jerman juga naik tiga posisi setelah menembus Perempatfinal Euro 2024. Die Mannschaft -julukan Jerman- melesat dari peringkat 16 ke 13 dunia.

Jerman tentunya berupaya memperbaiki performa tim nasional mereka yang menurun dalam beberapa turnamen mayor terakhir. Tercatat di dua edisi terakhir Piala Dunia (2018 dan 2022), Jerman Rontok di fase grup.