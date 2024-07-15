Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Argentina vs Timnas Kolombia di Final Copa America 2024, Klik di Sini!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |06:21 WIB
Link Live Streaming Timnas Argentina vs Timnas Kolombia di Final Copa America 2024, Klik di Sini!
Berikut link live streaming Timnas Argentina vs Kolombia di Final Copa America 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LINK live steraming Timnas Argentina vs Timnas Kolombia bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Seperti diketahui, kedua tim akan saling berhadapan pada partai final Copa America 2024.

Timnas Argentina akan menghadapi Kolombia di Hard Rock Stadium. Pertandingan dijadwalkan bakal digelar hari ini, pukul 07.00 WIB.

Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni menegaskan pasukannya akan memperlihatkan kualitas terbaik mereka saat melawan Kolombia di final Copa America 2024. Tentu alasannya karena Scaloni mau Argentina merebut gelar Copa America ke-16 mereka di final nanti.

Lionel Scaloni mengatakan Argentina akan menampilkan performa terbaik seperti fase grup dan fase gugur. Hal tersebut demi Timnas Argentina dapat mengalahkan Kolombia.

"Ini adalah final dan setiap final memiliki ciri khasnya masing-masing. Namun DNA tim ini selalu sama (untuk meraih juara)," kata Scaloni dilansir dari Tuttomercato.

Halaman:
1 2
      
