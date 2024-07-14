Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Spanyol vs Timnas Inggris di Final Euro 2024 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |11:53 WIB
Link Live Streaming Timnas Spanyol vs Timnas Inggris di Final Euro 2024 di Vision+
Lamine Yamal kala membela Timnas Spanyol. (Foto: Reuters)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Spanyol vs Timnas Inggris di final Euro 2024 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Olympiadstadion Berlin, Jerman, pada Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Jelang laga final Euro 2024, wonderkid Spanyol, Lamine Yamal, dapat sorotan besar. Sebab, di usianya yang masih muda, dia bisa tampil moncer dan kerap jadi pahlawan kemenangan Spanyol yang kini berhasil menapakkan kaki di babak final.

Lamine Yamal

Lamine Yamal pun dipastikan punya motivasi lebih dalam menatap laga final Euro 2024. Dia semakin bertekad merebut gelar juara karena laga ini digelar hanya selang sehari dari hari ulang tahunnya.

Diketahui, Lamine Yamal baru saja berulang tahun ke-17 pada 13 Juli 2024. Dia pun ingin rayakan ulang tahun ke-17 dengan menjadi juara Euro 2024.

“Saya mencoba untuk tidak terlalu memikirkan apa yang sedang terjadi,” ucap Lamine Yamal, dikutip dari laman resmi UEFA, Minggu (14/7/2024).

