HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Merendah Luis de La Fuente Jelang Final Euro 2024: Tak Setuju Spanyol Lebih Diunggulkan atas Inggris

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |10:54 WIB
Reaksi Merendah Luis de La Fuente Jelang Final Euro 2024: Tak Setuju Spanyol Lebih Diunggulkan atas Inggris
Luis de la Fuente kala mendampingi Timnas Spanyol berlaga. (Foto: Reuters)
BERLIN – Pelatih Timnas Spanyol, Luis de La Fuente, merendah jelang duel melawan Timnas Inggris di babak final Euro 2024. Dia tidak setuju Spanyol lebih diunggulkan atas Inggris di final Euro 2024.

Ya, Timnas Spanyol akan berhadapan dengan Inggris di final Euro 2024. Pertandingan itu akan digelar di Olympiastadion, Berlin, Jerman pada Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Timnas Spanyol

Pertandingan itu akan menjadi momentum bagi La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- untuk menyudahi rekor buruk melawan Inggris di Euro. Diketahui, Timnas Spanyol kerap kalah dari Inggris.

Timnas Spanyol saat ini dalam tren positif karena selalu meraih kemenangan sejak fase grup Euro 2024. Catatan ini berbeda dengan The Three Lions -julukan Timnas Inggris- yang tampil kurang konsisten dan sempat meraih hasil imbang.

Walau unggul secara statistik, Luis menegaskan timnya mempunyai kekuatan yang sama dengan Inggris. Menurutnya, Timnas Spanyol harus meningkatkan level ketika bersua dengan Inggris.

“Ini adalah pertandingan yang seimbang, seperti pertandingan sistem gugur kami sebelumnya. Jika kami tidak berada di atas level yang kami tunjukkan dalam pertandingan tersebut, kami tidak akan memiliki peluang untuk menang - dan hal yang sama berlaku jika kami melakukan kesalahan,” kata Luis, dilansir dari Daily Mail, Minggu (14/7/2024).

