Tak Terima Pelatih Sabah FC Dijelek-jelekkan, Saddil Ramdani: Dia Luar Biasa dan Jenius!

SABAH – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Saddil Ramdani tak terima pelatihnya di Sabah FC, Ong Kim Swee diragukan kualitasnya oleh sejumlah pihak, termasuk suporter klub Malaysia tersebut. Ia pun langsung pasan badan dan menyebut Ong Kim Swee sebagai pelatih luar biasa dan cerdas.

Suporter Sabah FC mulai meragukan kemampuan Ong Kim Swee bukan tanpa sebab. Semuanya bermula saat The Rhinos -julukan Sabha FC- harus kalah dari Terengganu dengan skor agregat telak 0-7 di babak perempat final Malaysia FA Cup 2024.

Alhasil, Sabah FC pun harus tersingkir dari ajang tersebut. Karena itu, banyak yang ragu dengan kemampuan Ong Kim Swee kendati pernah menjabat sebagai pelatih hingga Dirtek Tim Nasional (Timnas) Malaysia.

Terkait itu, Saddil pun cukup kaget karena pelatihnya diragukan kemampuannya. Eks pemain Persela Lamongan itu justru menilai kalau Ong Kim Swee adalah pelatih yang luar biasa jenius.

“Orang-orang berkomentar seperti meragukan kemampuan pelatih kami, pelatih kami (Ong Kim Swee) luar biasa dan jenius,” kata Saddil, dilansir dari Makan Bola, Minggu (14/7/2024).

Saddil paham betul bagaimana kepemimpinan dari pelatih berusia 53 tahun. Pasalnya, dia dan Ong Kim Swee sudah bekerja sama di Sabah FC sejak musim 2021 lalu.