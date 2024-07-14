Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Terima Pelatih Sabah FC Dijelek-jelekkan, Saddil Ramdani: Dia Luar Biasa dan Jenius!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |01:58 WIB
Tak Terima Pelatih Sabah FC Dijelek-jelekkan, Saddil Ramdani: Dia Luar Biasa dan Jenius!
Pemain Sabah FC, Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/officialsabahfc)
A
A
A

SABAH – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Saddil Ramdani tak terima pelatihnya di Sabah FC, Ong Kim Swee diragukan kualitasnya oleh sejumlah pihak, termasuk suporter klub Malaysia tersebut. Ia pun langsung pasan badan dan menyebut Ong Kim Swee sebagai pelatih luar biasa dan cerdas.

Suporter Sabah FC mulai meragukan kemampuan Ong Kim Swee bukan tanpa sebab. Semuanya bermula saat The Rhinos -julukan Sabha FC- harus kalah dari Terengganu dengan skor agregat telak 0-7 di babak perempat final Malaysia FA Cup 2024.

Alhasil, Sabah FC pun harus tersingkir dari ajang tersebut. Karena itu, banyak yang ragu dengan kemampuan Ong Kim Swee kendati pernah menjabat sebagai pelatih hingga Dirtek Tim Nasional (Timnas) Malaysia.

Terkait itu, Saddil pun cukup kaget karena pelatihnya diragukan kemampuannya. Eks pemain Persela Lamongan itu justru menilai kalau Ong Kim Swee adalah pelatih yang luar biasa jenius.

Ong Kim Swee

“Orang-orang berkomentar seperti meragukan kemampuan pelatih kami, pelatih kami (Ong Kim Swee) luar biasa dan jenius,” kata Saddil, dilansir dari Makan Bola, Minggu (14/7/2024).

Saddil paham betul bagaimana kepemimpinan dari pelatih berusia 53 tahun. Pasalnya, dia dan Ong Kim Swee sudah bekerja sama di Sabah FC sejak musim 2021 lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177915/claudia_scheunemann-qe0Q_large.jpg
Kisah Claudia Scheunemann yang Langsung Cetak Brace saat Debut Resmi, Bawa FC Utrecht Menang 10-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177825/marselino_ferdinan_kena_omel_rekan_setim_di_laga_as_trencin_vs_mfk_skalica-ULpX_large.jpg
Baru Debut, Marselino Ferdinan Langsung Kena Omel Rekan Setim di AS Trencin
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1635115/53rd-artistic-gymnastics-world-championship-jakarta-nonton-streaming-di-vision-cqn.webp
53rd Artistic Gymnastics World Championship Jakarta, Nonton Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/pesenam_rusia_angelina_melnikova.jpg
Hasil Kualifikasi Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Atlet Rusia Bersinar di Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement