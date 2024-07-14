Foto Semasa Bayinya Tengah Dimandikan Lionel Messi Viral, Lamine Yamal Tidak Senang

BERLIN – Bintang muda Tim Nasional (Timnas) Spanyol, Lamine Yamal akhirnya buka suara terkait foto semasa bayinya dimandikan Lionel Messi tengah viral. Menurut Yamal, sejatinya ia tidak senang dengan viralnya foto tersebut sebab sejak awal ia sudah merahasiakan momen bersama Messi tersebut.

Ya, jagat dunia maya sempat dihebohkan dengan foto Yamal semasa bayi sedang digendong oleh Messi. Diketahui, foto tersebut diunggah oleh sang ayah, Mounir Nasraoui.

Foto tersebut diambil pada 2007 untuk kalender amal yang diselenggarakan Diario Sport dan UNICEF. Beredarnya foto tersebut pun sontak menyita perhatian publik.

Pasalnya, Yamal saat ini tampil moncer bersama Timnas Spanyol di Euro 2024. Terlebih, dia mengikuti jejak Messi dengan membela Barcelona. Sehingga tak sedikit publik yang berpendapat kalau bocah berusia 17 tahun itu merupakan penerus La Pulga -julukan Messi.

Yamal mengungkapkan bahwa jelas dirinya sama sekali tidak mengetahui foto tersebut, mengingat kala itu masih berusia enam bulan. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai tahu tentang foto tersebut. Kata dia, sebenarnya foto tersebut sengaja tidak dipublikasikan karena tidak ingin mendapat tekanan.

“Jelas, pada saat foto diambil saya tidak menyadari apa yang terjadi pada usia itu,” kata Yamal kepada Jijantes, mengutip dari ESPN, Minggu (14/7/2024).