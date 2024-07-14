Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gabung Bali United, Brandon Wilson Nikmati Momen Adaptasi di Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |04:02 WIB
Gabung Bali United, Brandon Wilson Nikmati Momen Adaptasi di Indonesia
Pemain Bali United, Brandon Wilson. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

GIANYAR – Pemain asing Bali United, Brandon Wilson tengah menikmati momen beradaptasinya di Indonesia. Ia pun berharap bisa segera beradaptasi dengan kondisi cuaca di Tanah Air dan sepakbola Indonesia demi bisa membantu tim asuhan Stefano Cugurra itu berjaya di Liga 1 2024-2025.

Wilson baru didatangkan Bali United di bursa transfer menjelang musim Liga 1 2024-2025 dimulai. Sebelumnya, pemain jebolan akademi Burnley itu menghabiskan sebagian besar kariernya di Liga Australia, Thailan dan Vietnam.

Pemain berusia 27 tahun itu terakhir bermain untuk Hanoi FC di Liga Vietnam. Kini, dia berusaha menikmati proses adaptasinya dengan lingkungan dan cuaca di Indonesia karena hal itu menjadi salah satu tantangan besar baginya sebagai seorang penggawa baru Serdadu Tridatu -julukan Bali United.

Kendati demikian, Wilson merasa dirinya bakal bisa beradaptasi dengan cepat di Bali United. Sebab menurutnya, suasana dan cuaca di Indonesia tak jauh berbeda dengan Vietnam dan Australia.

Brandon Wilson

“Ini suasananya gabungan antara Vietnam dan Australia, sedikit lebih lembab dan panas di sini (Indonesia). Tapi saya terbiasa dengan itu dan menikmati itu. Saya pikir bisa beradaptasi dengan cepat dan perasaannya saya rasa bisa melakukannya,” kata Wilson dilansir dari laman resmi PT LIB, Minggu (14/7/2024).

Saat ini, Wilson dan tim tengah menjalani latihan intensif untuk mengembalikan kebugaran fisik pasca liburan. Program latihan ini penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan mempersiapkan tim dalam menyambut Liga 1 2024-2025 yang akan dimulai pada 9 Agustus mendatang.

Halaman:
1 2
      
