HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Liga 1 2024-2025, Stefano Cugurra Bakal Datangkan Satu Striker Asing Lagi ke Bali United

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |06:08 WIB
Jelang Liga 1 2024-2025, Stefano Cugurra Bakal Datangkan Satu Striker Asing Lagi ke Bali United
Pelatih Bali United, Stefano Cugurra (Foto: Media AFC)
A
A
A

STEFANO Cugurra memastikan Bali United bakal mendatangkan dua pemain asing lagi yang salah satunya berposisi sebagai striker. Teco -sapaan akrabnya- menilai, skuad Bali United membutuhkan pemain yang punya kualitas untuk mencetak gol di lini depan.

Sebagaimana diketahui, Liga 1 2024-2025 bakal dimulai pada 9 Agustus mendatang dengan menghadirkan regulasi anyar soal pemain asing. Setiap klub diizinkan memiliki delapan pemain asing dari negara manapun.

Akan tetapi, hanya enam pemain asing saja yang diperbolehkan bermain secara bersamaan di atas lapangan. Sementara dua lainnya berada di bangku cadangan.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- sendiri baru memiliki enam pemain saja sejauh ini untuk menyambut Liga 1 musim depan. Mereka adalah Adilson Maringa, Elias Dolah, Privat Mbarga, Mitsuru Maruoka, Kenzo Nambu dan Brandon Wilson.

Dengan begitu, masih ada dua kuota pemain asing yang bisa dipenuhi oleh tim yang bermarkas di Stadion Kapten I Wayan Dipta itu. Cugurra pun memastikan bahwa satu dari dua pemain asing yang akan didatangkan timnya bakal berposisi sebagai striker.

“Kita masih tunggu dari manajemen dan mudah-mudahan bisa lebih cepat untuk buat gabung dengan tim. Yang pasti satu posisi ada di striker dan satu lagi masih lihat perkembangan dalam tim ini,” kata Cugurra dilansir dari laman resmi PT LIB.

Halaman:
1 2
      
