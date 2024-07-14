Advertisement
LIGA INDONESIA

Kesulitan Lawan Tim Promosi, Arema FC Miliki Banyak PR Jelang Liga 1 2024-2025

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |00:39 WIB
Kesulitan Lawan Tim Promosi, Arema FC Miliki Banyak PR Jelang Liga 1 2024-2025
Suasana laga uji coba antara Arema FC vs PSBS Biak jelang Liga 1 2024-2025. (Foto: Media Arema FC)
A
A
A

MALANG - Pelatih Arema FC, Joel Cornelli, mengakui dirinya memiliki banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dikerjakan jelang Liga 1 2024-2025. Hal itu ia ketahui usai Arema FC kesulitan melawan tim promosi Liga 1, yakni PSBS Biak hingga laga berakhir sama kuat 0-0.

Joel Cornelli mengakui Arema FC masih memerlukan adaptasi dan penyatuan antara pemain baru dan lama. Sebab di laga ujicoba melawan PSBS Biak, terlihat pemain masih perlu waktu penyesuaian.

"Jadi ada banyak pemain asing Loko, semuanya baru datang, jadi perlu waktu untuk bisa menyatukan supaya lebih bagus lagi," ucap Joel Cornelli, pelatih Arema FC usai laga ujicoba melawan PSBS Biak, Minggu (14/7/2024).

Menurutnya, ujicoba melawan PSBS Biak ini untuk mengukur kemampuan timnya. Apalagi lawan yang dihadapi merupakan sama-sama tim Liga 1, meski PSBS Biak baru saja promosi ke Liga 1 musim 2024-2025.

Arema FC vs PSBS Biak di laga uji coba (Media Arema)

"Jadi uji coba ini penting sekali karena kita ketemuan di Liga 1 juga. Sudah bisa melihat kekuatan tim saya sekarang, apa hasil dari latihan kemarin bisa jalan atau tidak. Saya senang tapi saya juga sudah luar biasa," ungkap pelatih asal Brasil ini.

Pelatih berusia 57 tahun ini tak mempermasalahkan hasil 0-0 yang diraih timnya. Meski secara peluang dan permainan seharusnya bisa memenangkan pertandingan. Tapi baginya Johan Alfarizi cs sudah bekerja keras di laga ujicoba yang berlangsung di Lapangan Gelora Samudera, Tuban, Bali, Sabtu sore.

