HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kebobolan Banyak Musim Lalu Jadi Alasan Arema FC Datangkan Lucas Frigeri

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |04:12 WIB
Kebobolan Banyak Musim Lalu Jadi Alasan Arema FC Datangkan Lucas Frigeri
Arema FC datangkan Lucas Frigeri untuk Liga 1 2024-2025 (Foto: Avirista Midaada/MPI)
A
A
A

AREMA FC akan membenahi lini pertahanan mereka untuk menyambut Liga 1 2024-2025. Atas alasan itu, Singo Edan pun mendatangkan sosok Lucas Frigeri di posisi penjaga gawang.

Ya, musim lalu Arema FC menjadi tim dengan kebobolan terbanyak kedua setelah Persikabo 1973. Total musim 2023-2024 Arema FC kebobolan 60 gol, 26 gol kebobolan di kandang dan 34 gol yang dialami di laga tandang.

Artinya dengan jumlah kebobolan itu, per pertandingan tim asal Malang ini kebobolan 1,76 gol. Bahkan ketika laga tandang setidaknya rata-rata kebobolan dua gol per pertandingan.

Manajer Bisnis Munif Bagaskara menyatakan, kebobolan terbanyak kedua menjadikan evaluasi bagi tim manajemen dan pelatih. Dari hasil evaluasi itu disepakati pembenahan dilakukan di lini belakang, termasuk sektor penjaga gawang.

 BACA JUGA:

"Sepanjang Liga 1 kemarin kita memantau juga ya, di posisi-posisi mana yang perlu kita perbaiki, dan kita harus mendatangkan pemain baru, dan kita lihat possibilitas tertinggi adalah di kiper," ucap Munif Bagaskara.

Hal itu membuat manajemen Singo Edan memutuskan mendatangkan Lucas Frigeri, dari Madura United di musim 2024 - 2025. Apalagi di musim 2023 - 2024 penjaga gawang asal Brazil itu berhasil mencatatkan clean-sheet atau tanpa kebobolan di 7 laga, dari 18 kali penampilannya.

Halaman:
1 2
      
