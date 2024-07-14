Ini Penyebab Rodri Tolak Ajakan Dani Carvajal untuk Gabung Real Madrid

BERLIN – Pemain andalan Manchester City, Rodri, mengaku betah dan masih ingin berjuang bersama The Citizens –julukan Man City– di Liga Inggris. Karena itulah, sampai saat ini Rodri belum berniat pulang kampung dan bermain di klub Spanyol.

Baru-baru ini, Rodri mendapat rayuan dari Dani Carvajal untuk bergabung ke Real Madrid. Carvajal mengakui kalau dirinya selalu membujuk kompatriotnya itu, mengingat mereka sedang bermain bersama untuk Timnas Spanyol di Euro 2024.

Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah Rodri tertarik dengan rayuan Carvajal tersebut. Pemain berusia 28 tahun itu pun menegaskan bahwa saat ini dirinya masih terikat kontrak dengan Man City hingga Juni 2027 mendatang.

Rodri pun juga mengaku belum tertarik untuk meninggalkan Man City dan pulang ke Spanyol. Menurutnya, akan ada saatnya untuk membahas perihal masa depannya. Tapi untuk saat ini, dia masih betah di Etihad Stadium.

“Saya masih mempunyai kontrak tiga tahun lagi (di Man City). Saya mencoba menganalisis semua keputusan yang saya buat dan yang terpenting, menjalani prosesnya,” kata Rodri, dilansir dari AS, Minggu (15/7/2024).

“Saya sangat, sangat bahagia di Inggris. Saya pikir saya berada di salah satu klub terbaik di dunia, itu jelas dan saya bahagia. Saya memiliki kontrak tiga tahun dan, ketika saatnya tiba, saya akan lihat,” ungkapnya.