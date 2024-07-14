Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Ini Penyebab Rodri Tolak Ajakan Dani Carvajal untuk Gabung Real Madrid

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |04:11 WIB
Ini Penyebab Rodri Tolak Ajakan Dani Carvajal untuk Gabung Real Madrid
Pemain Timnas Spanyol, Rodri tegaskan masih betah bela Manchester City. (Foto: Reuters)
A
A
A

BERLIN – Pemain andalan Manchester City, Rodri, mengaku betah dan masih ingin berjuang bersama The Citizens –julukan Man City– di Liga Inggris. Karena itulah, sampai saat ini Rodri belum berniat pulang kampung dan bermain di klub Spanyol.

Baru-baru ini, Rodri mendapat rayuan dari Dani Carvajal untuk bergabung ke Real Madrid. Carvajal mengakui kalau dirinya selalu membujuk kompatriotnya itu, mengingat mereka sedang bermain bersama untuk Timnas Spanyol di Euro 2024.

Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah Rodri tertarik dengan rayuan Carvajal tersebut. Pemain berusia 28 tahun itu pun menegaskan bahwa saat ini dirinya masih terikat kontrak dengan Man City hingga Juni 2027 mendatang.

Rodri pun juga mengaku belum tertarik untuk meninggalkan Man City dan pulang ke Spanyol. Menurutnya, akan ada saatnya untuk membahas perihal masa depannya. Tapi untuk saat ini, dia masih betah di Etihad Stadium.

Rodri saat bela Timnas Spanyol

“Saya masih mempunyai kontrak tiga tahun lagi (di Man City). Saya mencoba menganalisis semua keputusan yang saya buat dan yang terpenting, menjalani prosesnya,” kata Rodri, dilansir dari AS, Minggu (15/7/2024).

“Saya sangat, sangat bahagia di Inggris. Saya pikir saya berada di salah satu klub terbaik di dunia, itu jelas dan saya bahagia. Saya memiliki kontrak tiga tahun dan, ketika saatnya tiba, saya akan lihat,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/11/1635035/erick-thohir-masih-enggan-bicara-sosok-pelatih-baru-timnas-indonesia-yyr.webp
Erick Thohir Masih Enggan Bicara Sosok Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/pelatih_real_madrid_xabi_alonso.jpg
Jelang Real Madrid vs Juventus, Xabi Alonso Waspadai Kekuatan Taktis Bianconeri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement