Breaking News: Manchester United Resmi Angkut Joshua Zirkzee dari Bologna

Manchester United resmi beli Joshua Zirkzee dari Bologna di musim panas 2024. (Foto: Instagram/manchesterunited)

MANCHESTER – Manchester United mengumumkan pemain baru, yakni Joshua Zirkzee yang dibeli di bursa transfer musim panas 2024. Striker berusia 23 tahun itu diangkut Man United dari Bologna demi memperkuat lini depan Setan Merah pada musim 2024-2025 nanti.

“Seorang pemain baru untuk era yang baru, selamat datang di Manchester United, Zirkzee,” tulis keterangan Man United di Instagram mereka, @manchesterunited, Minggu (14/7/2024).

Zirkzee didatangkan Setan Merah -julukan Man United- dari Bologna setelah tampil mengesankan pada musim lalu. Dia membukukan 11 gol dan lima assist dari 34 pertandingan di Liga Italia 2023-2024.

Berkat performa apiknya itu, Bologna finis di posisi lima Liga Italia 2023-2024. Alhasil, mereka lolos ke Liga Champions untuk kali pertama dalam 60 tahun terakhir.

Kabarnya, Man United mengeluarkan bandrol sebesar 40 juta Euro (Rp701 miliar) untuk menebus klausul pelepasan Zirkzee. Mereka mengikat pemain jebolan akadami Bayern Munich itu dengan kontrak lima tahun hingga Juni 2029 mendatang.