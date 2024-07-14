Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Kedatangan Ruud van Nistelrooy, Erik Ten Hag Optimis Tatap Musim 2024-2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |02:08 WIB
Manchester United Kedatangan Ruud van Nistelrooy, Erik Ten Hag Optimis Tatap Musim 2024-2025
Ruud van Nistelrooy resmi gabung staf kepelatihan Manchester United sebagai asisten Erik Ten Hag. (Foto: Media Manchester United)
A
A
A

MANCHESTER – Kehadiran Ruud van Nistelooy di Manchester United disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk sang pelatih Erik Ten Hag. Ten Hag pun makin optimis menatap musim 2024-2025 lantaran kini ditemani asisten pelatih yang terkenal memiliki DNA Man United yang kuat, yakni Van Nistelrooy.

Ya, Man United telah mengonfirmasi kedatangan Van Nistelrooy dan Rene Heke. Kedua sosok tersebut direkrut menjadi asisten pelatih Ten Hag yang membuat Mitchel van der Gaag meninggalkan klub dan Steve McLaren menjadi pelatih senior di tim utama.

Pelatih penyerang, Benni McCarthy dan pelatih penjaga gawang, Richard Hartis juga telah pergi dari Man United. Sedangkan Darren Fletcher, yang menyerahkan jabatan direktur tekniknya kepada Jason Wilcox, kini bergabung menjadi staf pelatih tim utama Setan Merah -julukan Man United.

Nistelrooy sendiri baru kembali ke Old Trafford setelah membela Man United pada periode 2001 hingga 2006, di mana dia mencetak 150 gol dalam 219 pertandingan. Para penggemar pun sangat senang dan menyambut comeback-nya dengan positif.

Ruud van Nistelrooy

Ten Hag pun berharap pengetahuan pria yang kini berusia 47 tahun itu tentang masa-masa indah di bawah asuhan Sir Alex Ferguson bakal menular kepada Marcus Rashford dan kolega. Apalagi, dia juga sudah punya pengalaman melatih yang apik.

"Pertama-tama karakternya. Karakternya telah membawanya sejauh ini dan menjadi contoh bagi semua orang di tim ini. Dia akan membawa DNA Manchester United dengan karakternya: seorang pengemudi yang kuat dan itulah yang juga dia tunjukkan sebagai seorang pelatih,” kata Ten Hag dilansir dari Daily Mail, Minggu (14/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3050112/penampilan-debut-nathan-tjoe-a-on-dipuji-pelatih-swansea-city-R6pAmuHl1b.jpg
Penampilan Debut Nathan Tjoe-A-On Dipuji Pelatih Swansea City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3050047/8-pemain-termahal-di-manchester-city-musim-2024-2025-nomor-1-monster-gol-S5kSpL0l3D.jpg
8 Pemain Termahal di Manchester City Musim 2024-2025, Nomor 1 Monster Gol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3049946/prediksi-tega-michael-owen-manchester-united-finis-ke-7-di-liga-inggris-2024-2025-erik-ten-hag-bukan-sosok-yang-tepat-vv29fsKV3b.jpg
Prediksi Tega Michael Owen: Manchester United Finis Ke-7 di Liga Inggris 2024-2025, Erik Ten Hag Bukan Sosok yang Tepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3049872/prediksi-skor-manchester-united-vs-fulham-di-liga-inggris-2024-2025-setan-merah-menang-tipis-di-kandang-sendiri-zo7PDBmTBZ.jpg
Prediksi Skor Manchester United vs Fulham di Liga Inggris 2024-2025: Setan Merah Menang Tipis di Kandang Sendiri
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/11/1635087/alex-pastoor-buka-suara-usai-dipecat-negara-peringkat-119-dunia-tidak-realistis-lolos-piala-dunia-rym.webp
Alex Pastoor Buka Suara usai Dipecat: Negara Peringkat 119 Dunia Tidak Realistis Lolos Piala Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/pesenam_rusia_angelina_melnikova.jpg
Hasil Kualifikasi Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Atlet Rusia Bersinar di Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement