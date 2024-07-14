Manchester United Kedatangan Ruud van Nistelrooy, Erik Ten Hag Optimis Tatap Musim 2024-2025

MANCHESTER – Kehadiran Ruud van Nistelooy di Manchester United disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk sang pelatih Erik Ten Hag. Ten Hag pun makin optimis menatap musim 2024-2025 lantaran kini ditemani asisten pelatih yang terkenal memiliki DNA Man United yang kuat, yakni Van Nistelrooy.

Ya, Man United telah mengonfirmasi kedatangan Van Nistelrooy dan Rene Heke. Kedua sosok tersebut direkrut menjadi asisten pelatih Ten Hag yang membuat Mitchel van der Gaag meninggalkan klub dan Steve McLaren menjadi pelatih senior di tim utama.

Pelatih penyerang, Benni McCarthy dan pelatih penjaga gawang, Richard Hartis juga telah pergi dari Man United. Sedangkan Darren Fletcher, yang menyerahkan jabatan direktur tekniknya kepada Jason Wilcox, kini bergabung menjadi staf pelatih tim utama Setan Merah -julukan Man United.

Nistelrooy sendiri baru kembali ke Old Trafford setelah membela Man United pada periode 2001 hingga 2006, di mana dia mencetak 150 gol dalam 219 pertandingan. Para penggemar pun sangat senang dan menyambut comeback-nya dengan positif.

Ten Hag pun berharap pengetahuan pria yang kini berusia 47 tahun itu tentang masa-masa indah di bawah asuhan Sir Alex Ferguson bakal menular kepada Marcus Rashford dan kolega. Apalagi, dia juga sudah punya pengalaman melatih yang apik.

"Pertama-tama karakternya. Karakternya telah membawanya sejauh ini dan menjadi contoh bagi semua orang di tim ini. Dia akan membawa DNA Manchester United dengan karakternya: seorang pengemudi yang kuat dan itulah yang juga dia tunjukkan sebagai seorang pelatih,” kata Ten Hag dilansir dari Daily Mail, Minggu (14/7/2024).