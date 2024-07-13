6 Rekor yang Dicetak Lamine Yamal di Euro 2024, Nomor 1 Bakal Gegerkan Dunia!

SEBANYAK 6 rekor yang dicetak Lamine Yamal di Euro 2024 akan diulas Okezone. Pesepakbola yang tepat berusia 17 tahun pada hari ini akan membela Timnas Spanyol kontra Timnas Inggris di final Euro 2024 yang dilangsungkan di Olympiastadion Berlin, Jerman, Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Sejauh ini, winger Barcelona ini telah mencetak satu gol dan tiga assist dari enam laga Euro 2024. Dari apa yang sudah dicapainya sejauh ini, Lamine Yamal telah mencetak tiga rekor di Euro 2024. Di final nanti, ada tiga rekor yang berpotensi dicetak lagi oleh Lamine Yamal. Apa saja?

Berikut 6 rekor yang dicetak Lamine Yamal di Euro 2024:

6. Pemain Termuda di Euro





Lamine Yamal tercatat sebagai pemain termuda yang pernah main di ajang Euro. Ketika Spanyol menang 3-0 atas Kroasia di matchday pertama Grup B Euro 2024, Lamine Yamal berusia 16 tahun 338 hari.

5. Pemain Termuda yang Main di Semifinal Euro





Ketika membela Spanyol kontra Prancis di semifinal Euro 2024 pada Rabu 10 Juli 2024 dini hari WIB, usia Lamine Yamal adalah 16 tahun 362 hari. Sebelumnya, tak ada pesepakbola yang bisa main di ajang Euro dalam usia tersebut.

4. Pencetak Gol Termuda di Ajang Euro





Lamine Yamal mencatatkan diri sebagai pencetak gol termuda di ajang Euro. Saat mencetak gol ke gawang Prancis di semifinal Euro 2024, usia Lamine Yamal adalah 16 tahun 362 hari.

Gol yang dibuat Lamine Yamal pun masuk kategori luar biasa. Ia melepaskan placing dari luar kotak penalti yang tak dapat ditahan kiper Timnas Prancis, Mike Maignan.