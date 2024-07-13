Omongan Sesumbar Ayah Lamine Yamal Terkait Foto Sang Anak dengan Lionel Messi

AYAH Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, memberikan komentar terkait foto sang anak yang viral di media sosial. Foto tersebut memperlihatkan Lamine Yamal yang masih bayi tengah dimandian dengan megabintang asal Argentina, Lionel Messi.

Foto tersebut diketahui diambil pada tahun 2007, ketika Messi baru berusia 20 tahun dan Yamal baru lahir beberapa bulan. Para fans sepakbola lantas berspekulasi liar, bisa jadi sentuhan Messi bikin Yamal jadi calon pemain bintang seperti sekarang ini.

Menanggapi hal tersebut, Mounir Nasraoui pun ikut memberikan tanggapannya. Sambil berkelakar, sang ayah meyakini Lamine Yamal bisa seperti sekarang bukan karena sosok La Pulga.

"Itulah hal-hal kebetulan dalam hidup. Apakah itu berkah dari Messi ke Yamal? Atau justru berkah Yamal ke Messi. Bagi saya, anak saya yang terbaik," ujar Mounir Nasraoui sambil berkelakar dilansir dari Sport Bible.

Lamine Yamal menjadi salah satu pemain yang tengah menjadi sorotan di ajang Euro 2024 kali ini. Dia menjadi sosok penting dalam perjalanan Timnas Spanyol ke partai final.