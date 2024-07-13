Gagal Bawa Timnas Belanda ke Final Euro 2024, Virgil Van Dijk Angkat Bicara soal Masa Depannya di Tim Oranje dan Liverpool

VIRGIL Van Dijk angkat bicara soal masa depannya di Timnas Belanda dan Liverpool. Hal ini disampaikan usai bek berusia 33 tahun itu gagal membawa Timnas Belanda ke final Euro 2024.

Ya, selesai sudah perjalanan Van Dijk bersama Timnas Belanda di Euro 2024. Pasalnya, tim berjuluk Tim Oranje itu menelan kekalahan pahit dari Inggris dengan skor tipis 2-1 di babak semifinal pada Kamis 11 Juli 2024.

Usai tersingkir dari Euro 2024, Van Dijk pun membahas masa depannya di Liverpool dan Timnas Belanda. Dia belum bisa menjawabnya secara pasti karena akan berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan apa pun.

“Saya sama sekali tidak punya gambaran apa pun saat ini,” kata Van Dijk ketika ditanya wartawan tentang masa depannya, dilansir dari Metro, Sabtu (13/7/2024).