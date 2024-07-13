Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Dikonfirmasi Fabrizio Romano, Calon Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Telah Terima Pinangan Empoli Secara Pribadi

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |09:34 WIB
Dikonfirmasi Fabrizio Romano, Calon Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Telah Terima Pinangan Empoli Secara Pribadi
Maarten Paes kala membela FC Dallas. (Foto: Reuters)
A
A
A

EMPOLI – Pakar transfer pemain Eropa, Fabrizio Romano, menyebut kiper berkewarganegaraan Indonesia, Maarten Paes, sudah terima pinangan Napoli. Namun, persetujuan itu baru secara pribadi, belum secara resmi dari klub.

Sebagaimana diketahui, pemain berposisi kiper itu masih terikat kontrak dengan FC Dallas hingga Desember 2025. Maarten Paes sudah membela Toros Hoops Burn -julukan FC Dallas- sejak 2022.

Marteen Paes

Fabrizio Romano mengatakan penjajakan telah berlangsung antara Empoli dan FC Dallas. Hal itu untuk memboyong kiper tersebut dari Amerika Serikat ke Italia untuk musim depan.

"Empoli telah mengirimkan proposal resmi ke Dallas FC untuk Maarten Paes Belanda," dilansir dari akun X Fabrizio Romano, Sabtu (13/7/2024).

Fabrizio Romano mengatakan sejauh ini belum ada kesepakatan resmi antara kedua tim. Pasalnya, FC Dallas yang masih mengikat Maarten Paes memberikan beberapa penawaran dalam proses transfer tersebut.

"Negosiasi sedang berlangsung mengenai pinjaman dengan klausul pembelian wajib, karena Dallas FC ingin pindah secara permanen," tulis Fabrizio Romano.

Halaman:
1 2
      
