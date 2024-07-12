Timnas Spanyol Juara Euro 2024, Marc Cucurella Pilih Cukur Rambut Jadi Botak?

KEKASIH Marc Cucurella, Claudia Rodriguez, mengumbar janji sang pacar kepada media jelang final Euro 2024 yang mempertemukan Timnas Spanyol vs Inggris di Olympiastadion Berlin, Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB. Bukan mencukur rambutnya menjadi botak, Marc Cucurella berjanji mewarnai rambut hitamnya menjadi merah jika Spanyol keluar sebagai juara Euro 2024.

Jika Spanyol menjadi juara Euro 2024, Marc Cucurella layak berbangga. Sebab, fullback kiri Chelsea ini merupakan bagian dari kesuksesan skuad La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- menembus final Euro 2024.

(Aksi Marc Cucurella di laga Spanyol vs Jerman. (Foto: REUTERS)

Dari enam pertandingan yang djalani Spanyol di Euro 2024, Marc Cucurella main di lima laga di antaranya. Satu-satunya Marc Cucurella absen saat Spanyol menang 1-0 atas Albania di matchday pamungkas Grup B, atau ketika sudah dipastikan lolos ke 16 besar Euro 2024.

Lima laga itu pun dijalani Marc Cucurella sebagai starter. Meski sudah mendapatkan debut bersama Timnas Spanyol pada 2021, Marc Cucurella baru satu tahun terakhir menjadi pemain reguler di skuad La Furia Roja.

Sejauh ini Marc Cucurella sudah mengemas Sembilan caps dan lima di antaranya didapat di Euro 2024. Karena itu, pemain Jebolan akademi La Masia ini akan berbangga jika Spanyol menjadi jawara Eropa.

“Ia berjanji untuk mewarnai rambutnya menjadi merah,” kata Claudia Rodriguez, Okezone mengutip dari Metro.