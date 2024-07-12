Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ronald Koeman Lihat Timnas Inggris Punya Peluang Kalahkan Timnas Spanyol di Final Euro 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |03:28 WIB
Ronald Koeman Lihat Timnas Inggris Punya Peluang Kalahkan Timnas Spanyol di Final Euro 2024
Ronald Koeman melihat Timnas Inggris bisa menang atas Timnas Spanyol di Final Euro 2024 (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)
DORTMUND - Pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman, mengakui Timnas Inggris bermain baik di babak semifinal Euro 2024. Ia menilai tim berjuluk Tiga Singa itu punya kans untuk mengalahkan Timnas Spanyol di partai final.

Belanda harus menelan kekalahan dari Inggris dengan skor 1-2 di Stadion BVB, Dortmund, Jerman, Kamis 11 Juli 2024 dini hari WIB. Di laga tersebut, tim berjuluk De Oranje itu sebenarnya sukses unggul lebih dulu lewat gol Xavi Simons di menit tujuh.

Denzel Dumfries didakwa melanggar Harry Kane sehingga berbuah penalti di laga Timnas Belanda vs Timnas Inggris (Foto: Reuters/Wolfgang Rattay)

Tapi setelah itu mereka kecolongan lewat gol penalti Harry Kane di menit ke-18 dan Ollie Watkins di menit 90. Tak ayal ini menjadi kekalahan pahit karena Belanda sekaligus gagal mencapai partai final.

Usai pertandingan, Koeman mengakui Inggris bermain sangat baik setelah tertinggal 0-1 dari Belanda. Menurutnya, dengan permainan seperti itu, pasukan Gareth Southgate bisa mengimbangi bahkan bukan tidak mungkin meraih kemenangan kontra Spanyol di babak final Euro 2024.

“Inggris bermain sangat baik setelah tertinggal 1-0. Spanyol memainkan sepak bola yang hebat, dengan pemain sayap yang menarik dan membangun serangan dari belakang,” tutur Koeman, mengutip dari situs resmi UEFA, Jumat (12/7/2024).

“Namun Inggris berada di final dan, meski Spanyol bermain di level tinggi, mungkin Inggris bisa mengalahkan mereka. Mengapa tidak?” lanjut pria asal Belanda itu.

