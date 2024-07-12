Harga Pasaran Alexandre Pato, Mantan Pemain Chelsea dan AC Milan yang Dirumorkan Gabung Persib Bandung

HARGA pasaran Alexandre Pato, mantan pemain Chelsea dan AC Milan menarik untuk diulas. Pemain berkebangsaan Brasil ini dirumorkan gabung Persib Bandung untuk bermain di Liga 1 2024-2025.

Rumor ini mencuat setelah Alexandre Pato kedapatan mengikuti akun instagram resmi Persib Bandung, @persib. Seperti diketahui, saat pemain mengikuti akun instagram resmi dari sebuah klub, biasanya besar kemungkinan sang pemain akan merapat ke klub tersebut.

(Pato terpantau mengikuti akun Instagram Persib Bandung, @persib)

Belum lagi, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, juga mengonfirmasi untuk melengkapi kuota pemain asing tim, ia berniat mendatangkan pemain di posisi penyerang. Meski tidak menyebutkan siapa namanya, hal ini jelas cocok dengan kode Alexandre Pato yang mengikuti instagram Persib.

“Kami masih ada satu slot pemain asing, tentu saja kami akan mendatangkan pemain asing dengan posisi penyerang,” kata pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak dalam wawancara di sesi latihan Maung Bandung di lapangan Sport Jabar, Arcamanik, Bandung, Kamis 11 Juli 2024.

Jika benar nantinya Alexandre Pato yang merapat ke Maung Bandung, maka ini akan menjadi gebrakan lainnya untuk tim kebanggaan Bobotoh ini. Sebelumnya, Pangeran Biru tercatat pernah mendatangkan pemain elite Eropa seperti Michael Essien dan juga Carlton Cole.

Bagi Persib Bandung, mendatangkan pemain sekelas Alexandre Pato untuk Liga 1 2024-2025 juga bukanlah hal yang mustahil. Selain karena keuangan klub yang sangat sehat, harga pasar eks pemain Chelsea dan AC Milan itu juga sudah turun jauh.