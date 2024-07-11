Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Follow Instagram Persib Bandung, Alexandre Pato Jadi Pemain Asing Ke-8 Maung Bandung di Liga 1 2024-2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |15:31 WIB
Follow Instagram Persib Bandung, Alexandre Pato Jadi Pemain Asing Ke-8 Maung Bandung di Liga 1 2024-2025?
Alexandre Pato gabung Persib Bandung? (Foto: Instagram/@pato)
FOLLOW Instagram Persib Bandung, Alexandre Pato jadi pemain asing ke-8 Maung Bandung di Liga 1 2024-2025? Alexandre Pato saat ini mengikuti 1,605 akun Instagram.

Dari jumlah tersebut, satu akun di antaranya adalah Instagram Persib Bandung, @persib. Hal itu seakan menunjukan ada potensi penyerang 34 tahun ini melanjutkan karier bersama Maung Bandung di Indonesia.

Alexandre Pato follow Instagram Persib Bandung. (Foto: Instagram/@pato)

(Alexandre Pato follow Instagram Persib Bandung. (Foto: Instagram/@pato)

Alexandre Pato saat ini berstatus tanpa klub sehingga manajemen Persib Bandung dapat leluasa negosiasi dengan pemegang 27 caps bersama Timnas Brasil tersebut. Klub terakhir Alexandre Pato adalah Sao Paulo FC.

Sepanjang 2023 bersama Sao Paulo FC, Alexandre Pato mencetak dua gol dari 10 pertandingan. Tercatat setelah meninggalkan Sao Paulo FC pada 1 Januari 2024, Alexandre Pato belum lagi memiliki klub.

Sebelum membela Sao Paulo FC, Alexandre Pato cukup lama berkarier di Eropa. Ia sempat enam tahun (2007-2013) membela raksasa Italia, AC Milan.

Bersama AC Milan, penyerang yang dikenal memiliki kecepatan lari di atas rata-rata ini mengemas 63 gol dan 18 assist dari 150 penampilan di semua kompetisi. Berkat bantuan Alexandre Pato, Rossoneri -julukan AC Milan- memenangkan dua trofi, yang mana satu di antaranya gelar Liga Italia 2010-2011.

