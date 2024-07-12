Playmaker Asing Anyar Persebaya Surabaya Girang Mulai Menyatu dengan Tim

SURABAYA – Francisco Rivera, playmaker baru Persebaya Surabaya, mulai menyatu dengan tim barunya. Terbaru, ia berhasil menyumbangkan satu gol dan dua assist ke rekannya di laga uji coba melawan tim PON Jawa Timur.

Persebaya menang dengan skor telak 5-0 atas tim PON Jawa Timur. Bruno Moreira mengemas dua gol, dan sisanya dibagi rata dengan Mohammed Rashid, Fransisco Rivera, serta Rizky Dwi.

Kombinasi lini serang Persebaya kian bagus, Rivera bahkan beberapa kali terlibat kerja sama apik dengan Bruno, Rashid, dan Malik. Aksi pemain asal Meksiko itu di laga ujicoba melawan tim PON Jatim, Sabtu 6 Juli 2024, mengisyaratkan mulai padu dengan permainan Bajul Ijo.

Rivera menyadari masih perlu adaptasi lebih kendati secara permainan dianggap sudah padu. Ia juga masih belajar untuk menyesuaikan permainannya dengan karakter tim Persebaya dan apa yang diinginkan oleh pelatih Paul Munster.

"Setiap kali pindah dari tim pertama ke tim kedua akan ada perbedaan. Baik bahasa maupun gaya bermain. Saya yakin sejalan dengan berjalannya waktu, kami akan segera padu," kata Rivera, dikutip Jumat (12/7/2024).

Pemain berusia 29 tahun itu bersyukur bergabung dengan Persebaya Surabaya. Klub asal Kota Pahlawan itu dianggap memiliki sejumlah pemain bagus yang bertahan ditambah dengan pemain-pemain baru yang didatangkan.