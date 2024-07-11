Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Diprioritaskan, SUGBK Bakal Dibatasi untuk Gelar Konser Sampai Akhir Tahun

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |21:06 WIB
Timnas Indonesia Diprioritaskan, SUGBK Bakal Dibatasi untuk Gelar Konser Sampai Akhir Tahun
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Heru Haryono/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan Pusat Pengelola Kompleks (PPKGBK), Sri Lestari Puji Astuti, mengatakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan diprioritaskan untuk Timnas Indonesia. Dengan begitu, penggunaan SUGBK untuk konser akan dibatasi hanya sampai akhir tahun.

Sri Lestari Puji Astuti mengatakan selalu berusaha mengedepankan kepentingan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Dia memastikan hal itu bukan hanya untuk timnas sepakbola saja, tetapi cabang olahraga lain juga.

Timnas Indonesia

"Sebenarnya, flashback marwahnya GBK ini sebagai sarana olahraga dan aset milik pemerintah. Dalam proses pengelolaannya kami utamakan timnas. Dalam hal ini berlatih dan melakukan kegiatan," kata Sri Lestari Puji Astuti di Jakarta, Rabu 10 Juli 2024.

"Bukan hanya timnas sepakbola yang rutin di Lapangan A dan B, tetapi timnas olahraga lain juga," tambahnya.

1 2
      
