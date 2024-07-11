Ronald Koeman Ngamuk Kecam Wasit Laga Timnas Belanda vs Inggris: Keputusannya Bikin Hancur Sepakbola!

Keputusan wasit Felix Zwayer bikin Timnas Belanda kalah dari Inggris di semifinal Euro 2024. (Foto: REUTERS)

PELATIH Timnas Belanda, Ronald Koeman, mengecam wasit Felix Zwayer yang memimpin laga timnya kontra Inggris di semifinal Euro 2024 yang dilangsungkan di Westfalenstadion, Kamis (11/7/2024) dini hari WIB. Ia menilai keputusan yang dibuat wasit melalui Video Assistant Referee (VAR) bisa menghancurkan sepakbola.

Dalam laga tersebut Belanda memang lebih banyak ditekan oleh skuad The Three Lions -julukan Timnas Inggris. Sepanjang laga, skuad De Oranje -julukan Belanda- hanya menguasai 42 persen penguasaan bola, berbanding 58 persen milik Inggris.

Selain itu, Belanda juga hanya melepaskan dua tembakan tepat sasaran, berbanding tujuh shot on target yang dilepaskan Harry Kane dan kawan-kawan. Namun, justru Belanda yang unggul lebih dulu di menit ketujuh.

Sepakan keras Xavi Simons dari luar kotak penalti meluncur mulus ke gawang Inggris kawalan Jordan Pickford. Sayangnya, keunggulan itu hanya bertahan 11 menit.

Di menit 18, Inggris menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Harry Kane. Penalti didapat Inggris setelah Harry Kane dianggap wasit Felix Zwayer telah dilanggar fullback kanan Belanda, Denzel Dumfries.

(Momen Denzel Dumfries dinilai melanggar Harry Kane. (Foto: REUTERS)

Sebelum memberi Hadiah penalti kepada Inggris, wasit lebih dulu mengecek VAR. Dari situlah, wasit asal Jerman berkesimpulan Denzel Dumfries menendang sepatu Harry Kane hingga penyerang Bayern Munich itu terjatuh di kotak terlarang.