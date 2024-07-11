Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pengakuan Mengejutkan Fotografer yang Mengambil Foto Lamine Yamal yang Dimandikan Lionel Messi

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |09:04 WIB
Pengakuan Mengejutkan Fotografer yang Mengambil Foto Lamine Yamal yang Dimandikan Lionel Messi
Lamine Yamal pernah dimandikan Lionel Messi pada 2007. (Foto: REUTERS)
A
A
A

FOTOGRAFER Joan Monfort buka suara soal momen dirinya mengambil foto yang tengah viral saat ini, yakni momen Lamine Yamal dimandikan megabintang sepakbola dunia, Lionel Messi, pada 2007. Joan Monfort menegaskan Lionel Messi terlihat kagok memandikan Lamine Yamal, mengingat La Pulga belum pernah melakukan itu sebelumnya.

Medio 2007, keluarga Lamine Yamal mengikuti undian yang diadakan organinasi yang fokus meningkatkan kehidupan anak dan wanita, Unicef. Saat itu, yang memenangkan undian berhak datang ke Camp Nou untuk foto bareng dengan salah satu pemain Barcelona.

Unicef saat itu berstatus sebagai sponsor Barcelona sehingga tak heran pemain Blaugrana -julukan Barcelona- yang dijanjikan mereka kepada pemenang undian. Singkat kata, orangtua Lamine Yamal yang memenangkan Undian dan mereka berhak foto bareng dengan pemain Barcelona di Camp Nou.

Ternyata tak cuma mereka yang berkesempatan foto bareng. Sang anak Lamine Yamal juga berkesempatan foto bareng dengan salah satu pemain Barcelona yang tengah naik daun saat itu, Lionel Messi.

“Mereka (Orangtua) Lamine Yamal mengikuti Undian agar bisa foto bareng dengan pemain Barcelona di Camp Nou. Singkatnya, keluarga Lamine Yamal yang memenangkan Undian,” kata Joan Monfort, Okezone mengutip dari BBC.

Momen Lionel Messi memandikan Lamine Yamal

(Momen Lionel Messi memandikan Lamine Yamal)

Joan Monfort pun bercerita bagaimana respons Lionel Messi saat masuk ke dalam sebuah ruangan di Camp Nou dan mendapati seorang bayi (Lamine Yamal) berada di bak plastik yang berisi air.

