Timnas Inggris Menang Comeback Lawan Belanda di Semifinal Euro 2024, Gareth Southgate: Kami Tak Pantas Tertinggal

Gareth Southgate merasa Timnas Inggris tak layak tertinggal dari Timnas Belanda di Euro 2024 (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

DORTMUND - Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, mengungkapkan anak asuhnya tidak pantas ketinggalan lebih dulu dari Timnas Belanda di babak semifinal Euro 2024. Menurutnya, The Three Lions bermain sangat baik dalam hal penguasaan bola.

Inggris menang 2-1 atas Belanda di Stadion Signal Iduna Park, Kamis (11/7/2024) dini hari WIB. Sempat kecolongan lewat gol Xavi Simons (7’), mereka sukses membalikan keadaan lewat gol penalti Harry Kane (18’) dan tendangan Ollie Watkins (90’).

Meski meraih kemenangan, Southgate tampak tidak begitu puas karena Inggris sempat tertinggal dari Belanda. Menurutnya, Kane dan kawan-kawan tidak pantas terjebak dalam situasi seperti itu karena para pemain tampil sangat dominan.

“Saya rasa kami tidak pantas ketinggalan malam ini. Saya pikir kami tampil luar biasa dalam penguasaan bola. Saya sangat senang dengan kualitas permainan tim saya,” kata Southgate, dipetik dari situs resmi UEFA, Kamis (11/7/2024).

“Saya tidak yakin Inggris pernah menguasai 60 persen penguasaan bola melawan Belanda sebelumnya,” tutur pria asal Inggris itu.

Southgate memberikan jempol atas performa tim kontra Belanda. Sebab, mereka kerap mengubah ritme permainannya sepanjang waktu guna membungkam De Oranje.