Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Belanda vs Inggris: Berlangsung Sengit, Skor 1-1 Bertahan Sampai Turun Minum

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |02:51 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Belanda vs Inggris: Berlangsung Sengit, Skor 1-1 Bertahan Sampai Turun Minum
Timnas Belanda vs Inggris bermain imbang 1-1 di babak pertama (Foto: Reuters)
A
A
A

TIMNAS Belanda menghadapi Inggris di Semifinal Euro 2024. Kedua tim saling berhadapan di Signal Iduna Park, Kamis (11/7/2024) dini hari WIB.

Kedua tim bermain imbang 1-1 di babak pertama. Belanda unggul lebih dulu lewat aksi Xavi Simons yang kemudian dibalas oleh Harry Kane beberapa menit kemudian dari titik putih.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Inggris langsung bermain dengan tempo cepat di awal pertandingan. Tapi, Belanda berhasil membuat kejugan dengan unggul lebih dulu.

Laga baru tujuh menit berjalan, Xavi Simons berhasil membawa De Oranje memimpin. Sepakan kerasnya dari luar kotak penalti meluncur kencang tanpa berhasil dihalau Jordan Pickford.

Kecolongan satu gol, pasukan Gareth Southgate langsung bereaksi cepat. Phil Foden dan rekan-rekan terus membombardir lini pertahanan Belanda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633785/indonesia-gagal-lolos-ke-piala-asia-u17-putri-2025-setelah-kalah-tipis-dari-myanmar-mti.webp
Indonesia Gagal Lolos ke Piala Asia U-17 Putri 2025 Setelah Kalah Tipis dari Myanmar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/timnas_indonesia_u_22_foto_pssi.jpg
Timnas Indonesia U-22 Masuk Pot 1 SEA Games 2025, Berpotensi Bentrok Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement