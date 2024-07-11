Hasil Babak Pertama Timnas Belanda vs Inggris: Berlangsung Sengit, Skor 1-1 Bertahan Sampai Turun Minum

Timnas Belanda vs Inggris bermain imbang 1-1 di babak pertama (Foto: Reuters)

TIMNAS Belanda menghadapi Inggris di Semifinal Euro 2024. Kedua tim saling berhadapan di Signal Iduna Park, Kamis (11/7/2024) dini hari WIB.

Kedua tim bermain imbang 1-1 di babak pertama. Belanda unggul lebih dulu lewat aksi Xavi Simons yang kemudian dibalas oleh Harry Kane beberapa menit kemudian dari titik putih.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Inggris langsung bermain dengan tempo cepat di awal pertandingan. Tapi, Belanda berhasil membuat kejugan dengan unggul lebih dulu.

Laga baru tujuh menit berjalan, Xavi Simons berhasil membawa De Oranje memimpin. Sepakan kerasnya dari luar kotak penalti meluncur kencang tanpa berhasil dihalau Jordan Pickford.

Kecolongan satu gol, pasukan Gareth Southgate langsung bereaksi cepat. Phil Foden dan rekan-rekan terus membombardir lini pertahanan Belanda.