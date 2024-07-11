Piala Presiden 2024 Digelar 19 Juli, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Sambut Semringah

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, menyambut semringah gelaran Piala Presiden 2024. Ajang itu diketahui rencananya akan mulai digulirkan pada 19 Juli 2024.

Menurut Bojan Hodak, Piala Presiden 2024 akan sangat bagus bagi Persib. Setidaknya, ajang ini bisa menjadi ajang pemanasan sebelum menghadapi Liga 1 2024-2025.

“Ini bagus karena kami tidak perlu mengagendakan uji coba. Jadi, kami akan memainkan tiga pertandingan setidaknya dan ini tentu saja bagus untuk persiapan kami menghadapi liga,” ungkap Bojan Hodak.

Meski demikian, Bojan Hodak tidak mematok target tinggi di Piala Presiden 2024. Ia hanya ingin jadikan turnamen pramusim tersebut sebagai ajang persiapan sebelum menghadapi Liga 1 2024-2025.

“Targetnya untuk siap dalam menghadapi Liga,” tegas Bojan Hodak.