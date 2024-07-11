Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Piala Presiden 2024 Digelar 19 Juli, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Sambut Semringah

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |15:57 WIB
Piala Presiden 2024 Digelar 19 Juli, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Sambut Semringah
Bojan Hodak saat menangani Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, menyambut semringah gelaran Piala Presiden 2024. Ajang itu diketahui rencananya akan mulai digulirkan pada 19 Juli 2024.

Menurut Bojan Hodak, Piala Presiden 2024 akan sangat bagus bagi Persib. Setidaknya, ajang ini bisa menjadi ajang pemanasan sebelum menghadapi Liga 1 2024-2025.

Persib Bandung

“Ini bagus karena kami tidak perlu mengagendakan uji coba. Jadi, kami akan memainkan tiga pertandingan setidaknya dan ini tentu saja bagus untuk persiapan kami menghadapi liga,” ungkap Bojan Hodak.

Meski demikian, Bojan Hodak tidak mematok target tinggi di Piala Presiden 2024. Ia hanya ingin jadikan turnamen pramusim tersebut sebagai ajang persiapan sebelum menghadapi Liga 1 2024-2025.

“Targetnya untuk siap dalam menghadapi Liga,” tegas Bojan Hodak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634093/hasil-ligafutsalprofesional-moncongbulo-gebuk-raybit-fc-yqy.webp
Hasil LigaÂ FutsalÂ Profesional: Moncongbulo Gebuk Raybit FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Jay Idzes Bersinar Lawan Lecce! Bek Timnas Indonesia Dipuji Media Italia 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement