Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jamu Jepang dan Arab Saudi di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia Bisa Main di SUGBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |18:57 WIB
Jamu Jepang dan Arab Saudi di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia Bisa Main di SUGBK
Kondisi SUGBK yang tengah merevitalisasi kondisi rumput lapangan. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia dipastikan bisa menyambut Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab SUGBK yang saat ini tengah merevitalisasi lapangan dikabarkan akan rampung pada Oktober 2024 mendatang.

Seperti yang diketahui, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sementara waktu bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Tomo (GBT) untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sehingga saat melawan menjamu Australia, pada 10 September 2024, Timnas Indonesia akan bermain di GBT.

Namun, setelahnya saat melawan Jepang pada 14 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024, pasukan Shin Tae-yong diperbolehkan kembali ke SUGBK. Pasalnya renovasi kondisi rumput telah tuntas.

Kepala Divisi Pembangunan dan Pemeliharaan Gelora Bung Karno, David Prastyan mengatakan proses revitalisasi memang terus berlangsung saat ini agar kondisi lapangan lebih berkualitas. Dia pastikan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut dapat bermarkas kembali di SUGBK pada November 2024.

Kondisi Stadion SUGBK jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 (Aldhi Chandra/MPI)

"Akhir Oktober, lapangan sudah bisa lakukan uji fungsi lapangan sehingga bisa fit untuk persiapan kualifikasi paila dunia pada November," kata David, Rabu (10/9/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di sana, rumput lama SUGBK sudah tercabut. Saat ini para pekerja sedang melakukan perataan tanah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177665/calon_pelatih_timnas_indonesia_louis_van_gaal_pernah_sindir_petinggi_manchester_united-WUkn_large.jpg
Louis van Gaal Sindir Petinggi Manchester United Tak Mengerti Sepakbola, PSSI Kena Nyinyir jika LVG Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177648/louis_van_gaal_bisa_coret_3_pemain_timnas_indonesia_jika_dipercaya_menangani_skuad_garuda_fifacom-DMT6_large.jpg
Louis van Gaal Coret 3 Pemain Timnas Indonesia Kesayangan Patrick Kluivert jika Resmi Tangani Skuad Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177636/shin_tae_yong_bersama_elkan_baggott-bMRl_large.jpg
Terungkap! Jeje Beberkan Penyebab Shin Tae-yong Tak Pernah Lagi Panggil Elkan Baggot ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177630/louis_van_gaal_vs_timur_kapadze-j28d_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Setuju Louis van Gaal atau Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633861/marco-bezzecchi-juara-sprint-race-motogp-australia-2025-tqt.webp
Marco Bezzecchi Juara Sprint Race MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/rinov_rivaldy_yeremia_rambitan_pitha_haningtyas.jpg
Empat Atlet Tinggalkan Pelatnas PBSI, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement