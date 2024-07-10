Jamu Jepang dan Arab Saudi di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia Bisa Main di SUGBK

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia dipastikan bisa menyambut Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab SUGBK yang saat ini tengah merevitalisasi lapangan dikabarkan akan rampung pada Oktober 2024 mendatang.

Seperti yang diketahui, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sementara waktu bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Tomo (GBT) untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sehingga saat melawan menjamu Australia, pada 10 September 2024, Timnas Indonesia akan bermain di GBT.

Namun, setelahnya saat melawan Jepang pada 14 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024, pasukan Shin Tae-yong diperbolehkan kembali ke SUGBK. Pasalnya renovasi kondisi rumput telah tuntas.

Kepala Divisi Pembangunan dan Pemeliharaan Gelora Bung Karno, David Prastyan mengatakan proses revitalisasi memang terus berlangsung saat ini agar kondisi lapangan lebih berkualitas. Dia pastikan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut dapat bermarkas kembali di SUGBK pada November 2024.

"Akhir Oktober, lapangan sudah bisa lakukan uji fungsi lapangan sehingga bisa fit untuk persiapan kualifikasi paila dunia pada November," kata David, Rabu (10/9/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di sana, rumput lama SUGBK sudah tercabut. Saat ini para pekerja sedang melakukan perataan tanah.