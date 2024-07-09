3 Pemain Liga Belanda Ini Bakal Tampil di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Andalan Timnas Indonesia

3 Pemain Liga Belanda Bakal Meriahkan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

SEBANYAK 3 pemain Liga Belanda ini bakal tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini membuat persaingan di ajang kualifikasi tersebut menjadi semakin seru.

Seperti diketahui, babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera digelar. Total, 18 negara akan saling beradu untuk memperebutkan 6 tiket langsung ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Untuk itu, 18 negara peserta di babak ini akan memanggil deretan pemain-pemain terbaiknya yang bermain di berbagai liga di dunia termasuk Liga Belanda.

Liga Belanda atau Eredivisie memang tidak sepopuler Liga Premier Inggris ataupun La Liga Spanyol. Namun secara kualitas, liga ini tidak kalah dengan liga-liga lain di Eropa. Tercatat, Eredivisie saat ini menduduki peringkat keenam liga terbaik di Eropa.

Tak ayal, pemain-pemain Asia yang bermain di Liga Belanda juga banyak yang dipanggil untuk membela negaranya termasuk Timnas Indonesia.

Berikut 3 pemain Liga Belanda ini bakal tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

3. Danilo Al Saed





Pemain Liga Belanda pertama yang kemungkinan bakal tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Danilo Al Saed. Ia merupakan pemain berpaspor Irak yang saat ini membela klub SC Heerenveen di Eredivisie.

Berposisi sebagai pemain sayap kiri, Danilo Al Saed sudah mengemas 3 caps bersama skuad Singa Mesopotamia asuhan Jesus Casas. Namun dalam dua laga terakhir, ia tidak masuk ke dalam skuad. Namun bukn tidak mungkin ia akan dipanggil kembali ke Timnas Iraq.