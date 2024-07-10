Impian Lamine Yamal Ingin Rayakan Ulang Tahun Ke-17 dengan Bawa Timnas Spanyol Juara Euro 2024

IMPIAN Lamine Yamal yang ingin rayakan ulang tahun ke-17 dengan bawa Timnas Spanyol juara Euro 2024 curi perhatian. Hal ini disampaikan Yamal usai membawa Spanyol lolos ke final Euro 2024.

Ya, Timnas Spanyol berhasil melangkah ke final Euro 2024. Hasil itu didapat setelah mereka mengalahkan Prancis 2-1 di semifinal yang berlangsung di Allianz Arena, Munich, Jerman, pada Rabu (10/7/2024) dini hari WIB.

Yamal pun memiliki andil besar dalam kemenangan La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- atas Prancis. Gol indahnya dari jarak jauh pada menit 21 membuat skor menjadi imbang 1-1.

Sebelumnya, tandukan Randal Kolo Muani membawa Kylian Mbapee dkk unggul lebih dulu. Empat menit kemudian setelah gol Yamal, Dani Olmo menorehkan gol kemenangan bagi tim asuhan Luis De La Fuente itu.

Gol tersebut pun membuat Yamal menorehkan sejarah besar. Wonderkid Barcelona itu menjadi pemain termuda dalam sejarah yang mampu mencetak gol di Piala Eropa, yakni dalam usia 16 tahun 362 hari.

Walau jadi pahlawan Spanyol ke final, Yamal ingin tetap fokus. Tujuannya saat ini adalah ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-17, yang jatuh pada Sabtu 13 Juli 2024 alias sehari sebelum final, dengan menjadi juara Euro 2024.

"Saya membidik tepat ke sudut atas gawang tempat tendangan saya masuk dan itu adalah perasaan gembira yang murni,” kata Yamal, dilansir dari laman resmi UEFA, Rabu (10/7/2024).

“Saya mencoba untuk tidak terlalu memikirkan apa yang sedang terjadi. Saya hanya ingin menikmati diri sendiri dan membantu tim. Saya datang ke sini untuk memenangkan semua pertandingan sehingga saya dapat merayakan ulang tahun saya (yang ke-17 pada 13 Juli) di sini di Jerman bersama semua rekan satu tim saya!" tambahnya.