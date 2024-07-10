4 Pemain Timnas Belanda yang Mata-matai Timnas Inggris Jelang Semifinal Euro 2024, Nomor 1 Top Skor Sementara!

Timnas Belanda siap tempur menghadapi Inggris di semifinal Euro 2024. (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 4 pemain Timnas Belanda yang mata-matai Timnas Inggris jelang semifinal Euro 2024 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Belanda akan menantang Inggris di semifinal Euro 2024 yang dilangsungkan di Wesftfalenstadion, Kamis 11 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Untuk menumbangkan Inggris, pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman dapat mengandalkan para pemainnya yang merumput di Premier League. Sebenarnya ada sembilan pemain Timnas Belanda yang berkarier di Premier League, namun hanya empat di antaranya yang berstatus personel andalan De Oranje -julukan Belanda. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 4 pemain Timnas Belanda yang mata-matai Timnas Inggris jelang semifinal Euro 2024:

4. Virgil van Dijk (Liverpool)





Van Dijk saat ini berstatus kapten Timnas Belanda dan Liverpool. Status itu membuatnya sering berhadapan dengan pemain-pemain Timnas Inggris yang merumput di Premier League, sehingga sudah paham betul dengan gaya permainan sang lawan.

Rekan Van Dijk di Liverpool ada dua pemain yang menembus skuad Timnas Inggris di Euro 2024, yakni Trent Alexander-Arnold dan Joe Gomez.

3. Nathan Ake (Manchester City)





Nathan Ake menjadi bek andalan di klub sebesar Manchester City yang mendominasi Premier League dalam empat musim terakhir. Pemain-pemain depan Timnas Inggris seperti Harry Kane, Ollie Watkins, Bukayo Saka hingga Cole Palmer biasa dimatikan Nathan Ake di Premier League.

Bicara pemain Manchester City di Timnas Inggris terdapat dua nama, yakni Kyle Walker dan Phil Foden.