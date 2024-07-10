Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Spanyol Ukir Sejarah Fantastis Setelah Tembus Final Euro 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |14:03 WIB
Timnas Spanyol Ukir Sejarah Fantastis Setelah Tembus Final Euro 2024
Laga Timnas Spanyol vs Timnas Prancis di semifinal Euro 2024. (Foto: Reuters)
TIMNAS Spanyol ukir sejarah fantastis setelah tembus final Euro 2024. Spanyol sendiri memastikan diri lolos ke final Euro 2024 usai mengalahkan Prancis di babak semifinal.

Ya, La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- mengamankan tiket ke partai final Euro 2024 setelah mengalahkan Prancis 2-1 di semifinal. Gol Lamine Yamal dan Dani Olmo pada menit 21 dan 25 menjadi penentu kemenangan mereka.

Timnas Spanyol vs Timnas Prancis. Foto: Reuters

Sebelumnya, Spanyol sempat tertinggal oleh gol Randal Kolo Muani di awal pertandingan. Laga itu digelar di Allianz Arena, Munich, Jerman, pada Rabu (10/7/2024) dini hari WIB.

Dengan hasil positif itu, Spanyol kini telah menyapu bersih enam pertandingan yang mereka lakoni di Euro 2024 dengan kemenangan. Di fase grup, mereka melibas Kroasia 3-0, Italia 1-0, dan Albania 1-0.

Selepas itu, Alvaro Morata dkk membungkam Georgia dengan skor telak 4-1 di babak 16 besar. Kemudian, sebelum mengalahkan Prancis 2-1 di semifinal, mereka menyingkirkan sang tuan rumah, Jerman, di perempatfinal juga dengan skor yang sama.

Menurut catatan UEFA, rentetan hasil positif itu membuat Spanyol mengukir sebuah sejarah fantastis. Mereka menjadi tim pertama dalam sejarah yang memenangkan enam pertandingan Euro.

Bahkan, jika menghitung Piala Dunia, Spanyol hanya kalah dari Brasil saja pada edisi 2002. Ini jadi jumlah kemenangan fantastis di turnamen akbar.

Halaman:
1 2
      
