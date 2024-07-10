Breaking News: Timnas Argentina Lolos ke Final Copa America 2024 Usai Bungkam Kanada 2-0!

TIMNAS Argentina lolos ke final Copa America 2024 setelah menang 2-0 atas Kanada di semifinal yang dilangsungkan di MelLife Stadium, Rutherford, Rabu (10/7/2024) pagi WIB. Gol-gol kemenangan Timnas Argentina dicetak Julian Alvarez pada menit 22 dan Lionel Messi (51’).

Di final Copa America 2024, Timnas Argentina akan menghadapi pemenang laga semifinal lain yang mempertemukan Uruguay vs Kolombia. Final Copa America 2024 rencananya digelar pada Senin, 15 Juli 2024 pagi WIB di Hard Rock Stadium.

(Julian Alvarez saat dipepet pemain-pemain Kanada)

Bagi Argentina, ini merupakan final ke-30 mereka di ajang Copa America. Dalam 29 laga awal, Argentina memenangkan 15 pertandingan di antaranya.

Bersama Uruguay, Argentina tercatat sebagai negara dengan pengoleksi trofi Copa America Terbanyak dengan 15 gelar. Karena itu, jika final Copa America 2024 mempertemukan Argentina vs Uruguay, sekaligus menahbiskan tim mana yang berstatus tim tersukses di Copa America.

Bagi Lionel Messi, ini merupakan final kelimanya di ajang Copa America. La Pulga -julukan Lionel Messi- mengantarkan Argentina lolos ke final Copa America 2007, 2015, 2016, 2021 dan 2024.

Di empat edisi awal, Lionel Messi hanya sekali memenangkannya pada 2021. Saat itu di final Copa America 2021, Argentina menang tipis 1-0 atas Brasil via gol Angel Di Maria.