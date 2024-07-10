Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Argentina vs Kanada di Semifinal Copa America 2024: Julian Alvarez Cetak Gol, Tim Tango Unggul Tipis 1-0!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |08:02 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Argentina vs Kanada di Semifinal Copa America 2024: Julian Alvarez Cetak Gol, Tim Tango Unggul Tipis 1-0!
Laga Timnas Argentina vs Kanada di semifinal Copa America 2024. (Foto: Instagram/@afaseleccion)
HASIL babak pertama Timnas Argentina vs Kanada di semifinal Copa America 2024 sudah diketahui. Tim Tango -julukan Timnas Argentina- kini unggul tipis 1-0.

Duel Timnas Argentina vs Kanada digelar di MetLife Stadium, Rabu (10/7/2024) pagi WIB. Gol semata wayang Argentina pada babak pertama ini dicetak oleh Julian Alvarez pada menit ke-22.

Timnas Argentina vs Timnas Kanada

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan ketat ditampilkan kedua tim sejak awal babak pertama. Timnas Argentina dan Kanada sama-sama bermain dengan intensitas cukup tinggi dalam laga ini.

Pada menit ke-11, La Albiceleste -julukan lain Timnas Argentina- hampir membobol gawang Kanada. Akan tetapi, sepakan terukur Lionel Messi masih mampu dihalau kiper Kanada dengan baik.

Tim asuhan Lionel Scaloni pun akhirnya berhasil unggul lebih dahulu atas tim lawan. Kepastian itu didapat usai Julian Alvarez mampu mencetak gol dengan memaksimalkan umpan Rodrigo de Paul pada menit ke-22.

Semenjak tertinggal, The Canucks -julukan Timnas Kanada- terus menekan pertahanan Argentina. Akan tetapi, barisan pertahanan tim lawan masih cukup kukuh dalam menghalau serangan yang datang.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Timnas Argentina sementara waktu unggul 1-0 atas tim lawan.

